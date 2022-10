Lyt til artiklen

Den danske dj Morten Breum spiller koncert i Qatar under VM i fodbold.

Her skal han være hovednavn ved en koncert 4. december i Al Wakrah, der er en bydel i hovedstaden Doha.

Det skriver det qatarske medie Doha News.

Arrangementet, hvor den internationalt anerkendte dj spiller, er sponsoreret af Qatars Supreme Committee. Det er den samme organisation, som samarbejder med den danske kvindelandsholdsspiller Nadia Nadim, der har fået massiv kritik for sit ambassadørskab for slutrunden.

Den danske dj Morten Breum skal være hovednavn ved en koncert i forbindelse med VM i fodbold i Qatar. Foto: iamcre8tions Vis mere Den danske dj Morten Breum skal være hovednavn ved en koncert i forbindelse med VM i fodbold i Qatar. Foto: iamcre8tions

Kritikken skyldes i høj grad, at VM-værten har brudt menneskerettighederne i forbindelse med forberedelserne til slutrunden, hvor mere end 6.500 migrantarbejdere har mistet livet i ørkenstaten.

Doha News skriver, at koncerterne bliver afholdt af Arcadia, der er ejerne og arrangørerne af den store Glastonbury Festival, som trækker over 200.000 festivalgængere til det engelske, hvor flere af verdens største kunstnere optræder. I 2022-udgaven af festivalen optrådte blandt andre Billie Eilish, Kendrick Lamar og Paul McCartney.

På arrangørens hjemmeside kan man også se, at Morten Breum får selskab af flere verdensstjerner til koncerterne under slutrunden i Qatar. Breums dj-kollega David Guetta skal spille, og det skal den amerikanske rapper Tyga også.

På Arcadias hjemmeside kan man også se priserne på Morten Breum-koncerten. Her koster det 830 kroner for en VIP-billet og 330 for en normal billet.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Morten Breums manager, men det er endnu ikke lykkedes.