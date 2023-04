Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

32 år siden.

Dengang løb kun fire fodboldlandshold, deriblandt Danmark, rundt til europamesterskab oppe i Nordjylland – i dag kan Danmark ikke magte at afholde EM-slutrunden selv, simpelthen fordi den har vokset sig enorm.

Det er den glædelige virkelig for EM i kvindefodbold, hvor der tirsdag i Lissabon findes frem til, om Danmark, Finland, Norge og Sverige i samlet flok får lov at få det eftertragtede mesterskab i 2025, eller om det går til Polen, Schweiz eller Frankrig, som er gået solo i deres bud.

Danmark trak sig som soloartist i efteråret 2021, men den nordiske gruppe blev samlet og venter på svar. Spændingen blev trukket yderligere, da beslutningen blev udskudt, fordi flere af de endelige bud på EM 2025 er for dyre, deriblandt det Danmark og co. har lagt.

Vi skal have EM 2025 til Danmark

Tirsdag aften når UEFA eksekutivkomité så frem til en afgørelse, og her er DBU-formand Jesper Møller med ved bordet sammen med fodboldspidser som UEFA-præsident Aleksander Čeferin, PSG-boss Nasser Al-Khelaifi og La Liga-præsident Javier Tebas.

Drømmen hos DBU er født efter dansk bronze i 2013 og sølv i 2017. I mellemtiden vokser kvindefodbolden sig så stor, at Danmark måtte give fortabt i forhold til at afholde det selv.

»På et tidspunkt – under coronaperioden – kan vi se, at det kan vi faktisk ikke håndtere selv. Vores stadionkapacitet er simpelthen ikke til det,« siger Mette Bach Kjær, der sidder i DBUs bestyrelse og har otte landskampe på cv'et.

»Bevægelsen omkring kvindefodbolden i verden – og især Europa – går virkelig stærkt,« siger hun og understreger, at gabet op til herrefodbolden stadig er kæmpestort.

Det taler for Det nordiske bud med Danmark i spidsen ligner en favorit, eftersom buddet har stor folkelig opbakning, og der kunne være udsigt til at slå tilskuerrekorder. I Schweiz slår man på de korte afstande mellem spillestederne, mens Polen vil have en god sag i forhold til at udbrede kvindefodbolden i øst og central-Europa. Det franske bud ser ramponeret ud, for de har smidt fodboldpræsident Noël Le Graët ud i vanære, og der er intern splid på landsholdet, hvor flere profiler har sat sig selv på sidelinjen.

Men det nordiske samarbejde blev etableret, og Mette Bach Kjær mener, at buddet har en fordel på grund af de værdier, som det står på.

Kan det også være en ulempe, for nogle gange ser man jo, at de nordiske værdier har det svært på internationale grund?

»Det har vi diskuteret, og vi er enige om, at vi ikke skal virke 'for frelste'. Vi kan noget i de nordiske lande, og vi har nogle værdier i forhold til kvinder. Det betyder ikke, at vi ikke skal skubbe på.«

De danske kvinder har kun én gang optrådt i Parken, men det var netop for at vise, hvad der kunne ske med et mesterskab på dansk grund, fortæller hun. Og der venter tilskuerboom, hvis det lykkes, lyder forudsigelsen.

UEFAs eksekutivkomite har et vigtigt punkt på dagsordenen med tildelingen af mesterskabet. Foto: CHRISTIAN BRUNA Vis mere UEFAs eksekutivkomite har et vigtigt punkt på dagsordenen med tildelingen af mesterskabet. Foto: CHRISTIAN BRUNA

»Jeg er ikke i tvivl. Hvis vi får mesterskabet i 2025, så fylder vi både Parken og Odense Stadion til alle kampe. Jeg kan blive i tvivl, hvis ikke Danmark spiller i Parken, men i Odense gør vi.«

Og så smider DBU-bestyrelsesmedlemmet en ekstra trumf.

»Man er blevet enige om, at Danmark får værtspladsen.«

Dermed kan de danske kvinder kvalificere sig til EM over to år før første kickoff – hvis altså det er det nordiske bud, der vinder tirsdag aften.

»Det er jo super fedt, hvis det lykkes. Så det bliver rigtig spændende,« siger hun med lidt nervøs latter, som kun kan opstå, når der er meget på spil.