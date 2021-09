Penge, penge og atter penge. Det er, hvad de fleste tænker på, når Manchester City kommer på folks nethinder.

De absurd store transferpriser og astronomiske lønninger i City og fodboldverdenen har skabt fordomme blandt fans, om at penge vægter tungere end kærligheden for fodbolden hos spillerne.

Manchester City-stjernen Riyad Mahrez har i en forbavsende udtalelse smidt sine fodboldvenner under bussen og bekræftet fordommen.

»Jeg har venner, der er fodboldspillere, som ikke kan lide fodbold. De spiller, fordi de er forpligtet til det, og fordi der er mange penge involveret,« siger han til Canal Plus TV ifølge Mirror.

Foto: CARL RECINE Vis mere Foto: CARL RECINE

Den algeriske kantspiller har ikke sat navn på, hvem fodboldvennerne er, men er i samme ombæring ude med riven over for City-truppen.

»De giver ikke en skid for de andre hold. Mange gange har jeg hørt i omklædningsrummet, at de har spurgt: 'Hvad skete der i kampen i går?' Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det kunne være semifinalen i Champions League,« siger han til mediet.

Riyad Mahrez er ikke i stand til at sætte sig ind i de andre spilleres manglende interesse for fodbold.

»Hvis du er fodboldspiller, skal du ikke komme om morgenen og spørge, hvad resultatet af kampen blev i går,« siger han.

Desuden fortæller Mahrez, at han selv spiller fodbold, fordi det er hans passion. Derfor er han stærkt utilfreds over medspillernes ageren.

»Jeg spørger mig selv, hvad der sker i fodboldverdenen. Det er det eneste, der er i mine tanker, for at være ærlig.«

Hvis man spørger Mahrez' ekskone, vil hun nok mene, at Mahrez' udtalelser er hamrende dobbeltmoralske. Hun var mandag 30. august ude at udtale, at efter stjernespilleren skiftede fra Leicester til Manchester City, steg kendislivet og pengene ham til hovedet. Du kan læse mere om ekskonens raserianfald mod Mahrez her.

Efter sit skifte fra Leicester har Mahrez fået en meget tung pung. Ifølge Telegraph tjener han cirka 1,7 millioner kroner om ugen.

Mahrez er den helt store stjerne i Algeriet, hvor han har spillet 64 kampe for landsholdet. Han er i dag 30 år og har været forbi Le Havre og Leicester City, inden han tog videre til City.