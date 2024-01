Han begyndte karrieren i OB, tog så et lille skridt ned til Haugesund i Norge, inden han så tog et stort skridt til fransk fodbold og Toulouse.

Nu får han som snart 29-årig en stor kontrakt på den anden side af Atlanterhavet.

B.T. kan afsløre, at Mikkel Desler med al sandsynlighed skifter til MLS-klubben Austin FC, der vinder kampen om ham foran klubber fra Bundesligaen og andre klubber i Ligue 1.

Det gør Austin FC ifølge B.T.s oplysninger fra sommer, når Mikkel Deslers kontrakt med Toulouse udløber. Kun få detaljer mangler, før skiftet går igennem, kan B.T. fortælle.

Mikkel Desler har haft meget at juble over i Toulouse. Foto: Thibault Camus/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Mikkel Desler har haft meget at juble over i Toulouse. Foto: Thibault Camus/AP/Ritzau Scanpix

Ifølge B.T.s oplysninger får Mikkel Desler, der står til en værdi på tre millioner euro på Transfermarkt, en længerevarende kontrakt i Austin FC.

Med den lange kontrakt viser Austin FCs sportsdirektør, Rodolfo Borrell, der indtil i sommer var Pep Guardiolas mangeårige assistenttræner i Manchester City, sin fulde tillid til Mikkel Desler.

Dermed har fynboen formentlig fået fremtiden på plads med endnu en stor millionkontrakt, som få havde set komme, da han i 2019 forlod Superligaen.

I Toulouse har Mikkel Desler været sikker mand i startopstillingen fra start til slut. Og det har været en utrolig succeshistorie.

Desler har taget kæmpe skridt siden skiftet fra OB i 2019. Foto: Stephane Mahe/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Desler har taget kæmpe skridt siden skiftet fra OB i 2019. Foto: Stephane Mahe/Reuters/Ritzau Scanpix

For i 2022 rykkede klubben op i Ligue 1, og i sidste sæson blev det til en flot triumf som pokalmestre, så holdet i denne sæson har spillet i Europa League, som man stadig er med i.

I næste måned venter Benfica nemlig i 1/16-finalerne.

Det portugisiske storhold har også en dansk højreback i Alexander Bah, som har stor succes og er dansk landsholdsspiller.

Det samme har Mikkel Desler, men han har aldrig været i nærheden af Kasper Hjulmands hold.

Mikkel Desler kan i stedet glæde sig over, at der nu venter et skifte til MLS og udsigten til at spille over for verdens bedste fodboldspiller, Lionel Messi.

En spiller, som han også er stødt ind i Ligue 1 i de seneste par år.

Men først skal danskeren gøre sæsonen og kontrakten færdig i Toulouse.