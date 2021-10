Der var en af de største investeringer nogensinde i 'Løvens hule'.

Nu er Mia Wagner allerede efter mindre end et år blevet købt ud af den ellers succesrige virksomhed Decofarver.

Ifølge Finans.dk er det 'Løvens hule'-medinvestorerne Jan Lehrmann og Jacob Risgaard, der har købt deres investeringskollega ud af malingfirmaet med base på Fyn.

Her fortæller Mia Wagner, at hun har fået et tilbud, hun »ikke kunne afslå«.

Barndomsvennerne Jesper Laursen og Brian Dennis Jensen står bag Decofarver. Vis mere Barndomsvennerne Jesper Laursen og Brian Dennis Jensen står bag Decofarver.

Det er dog ikke offentliggjort præcist, hvor meget hendes ejerandel på 10 procent har kostet at overtage.

Men det er mere end de 900.000 kroner hun i begyndelsen af året lagde på bordet, da sjette sæson af 'Løvens hule' blev sendt på DR. Det samme gjorde Jan Lehrmann og Jacob Risgaard.

»Vores ejerandel var forholdsvist lille, og både Jacob Risgaard og jeg havde lyst til at øge vores andel. Derfor tilbød vi Nordic Female Founders (Mia Wagners selskab, red,) at købe selskabets andel. Det har de takket ja til og tjent penge på, så alle har smilet,« siger Jan Lehrmann til Finans.dk.

Tidligere i år har Decofarver, der sælger maling online, leveret et rekordregnskab med en omsætning på 35 millioner kroner og et overskud på 1,6 millioner kroner.

Oprindeligt gik Jan Lehrmann, Mia Wagner og Jacob Risgaard sammen ind i Decofarver. Foto: DR/ Per Arnesen Vis mere Oprindeligt gik Jan Lehrmann, Mia Wagner og Jacob Risgaard sammen ind i Decofarver. Foto: DR/ Per Arnesen

Da opfølgningsprogrammet 'Løvens hule – velkommen til virkeligheden' for nylig løb over skærmen hos DR var alle tre investorer stadig med i malingeventyret, men ifølge CVR-registret skulle Mia Wagner have forladt virksomheden 1. oktober.

Nyheden er dog tilsyneladende endnu ikke gennemtørret hos malingfirmaet for på Decofarvers hjemmeside er ejerforholdene endnu ikke opdateret.

Finans.dk skriver, at Jan Lehrmann og Jacob Risgaard har købt hver fire procent af Mia Wagners andel, så de nu ejer 14 procent, mens en anden medejer, Jesper Christensen, har købt de sidste to procent.