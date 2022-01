Martin Jensen skruede op for dramaet i 'X Factor', da han i sin Six Chair-runde bad de to unge sangerinder Angela og Sofie om at synge én gang til i en direkte duel på scenen.

Angela, der endte med at tabe duellen, fortæller i dag til B.T., at hun bagefter var hårdt ramt af oplevelsen.

»Jeg var i chok og begyndte at græde igen, da jeg kom ud bagved. Det betyder jo virkelig meget. Jeg kunne ikke stoppe med at græde og begyndte til sidst nærmest at grine af situationen.«

Angela savner stadig en forklaring på, hvorfor det lige netop var hende, der røg ud.

Angela. Vis mere Angela.

Martin Jensen understreger over for B.T., at alle i den unge kategori er virkelig dygtige sangere, så generelt set var det svært at finde ud af, hvem der skulle med videre i forløbet.

»Alle sang jo helt eminent. Jeg kan ikke huske præcis, hvorfor jeg valgte den ene frem for den anden, men det var den givne situation, hvor jeg lyttede til de to forskellige sange,« forklarer han.

»Grunden til, at jeg sendte dem ud i en sing-off, var for at give dem begge en fair chance for at bevise, hvad de kan levere. Når man hører 12 forskellige sange, som man skal tage stilling til i løbet af to en halv time, så er det ikke altid lige nemt at huske sangene fra hinanden. Så det var for at give dem en fair chance.«

Som Angela også fortæller, husker Martin Jensen, at han efterfølgende var henne ved Angela med en trøstende arm og for at fortælle, at hun havde gjort det godt.

Martin Jensen under sixchair-runden. Vis mere Martin Jensen under sixchair-runden.

»I forhold til at de var nervøse. Ja, det er jo også en talentkonkurrence, og jeg vil godt vædde med, at de ikke er mindre nervøse, når vi står ved første liveshow,« lyder det fra Martin Jensen.

»Så de kan ligeså godt tage det først som sidst. Musikbranchen handler generelt om at kunne præstere, og kan man ikke det, så kommer man ikke videre. Det gælder for os alle sammen, så det gælder også her.«

Og i dag holder Martin Jensen fast i sit Six Chair-valg.

»Ja, jeg synes, jeg tog dem med videre, som jeg skulle.«