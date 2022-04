Restaurant Kohalen i Aarhus er gået konkurs.

Den ikoniske restaurant, der er kendt for at servere klassisk, dansk mad, har ellers eksisteret siden 1907, men må altså nu dreje nøglen om.

Det skriver Jyllands-Posten, ligesom det fremgår af en konkursbegæring på Statstidendes hjemmeside, der blev modtaget 4. april.

Kohalen er med sine over 100 år på bagen en af byens absolut ældste restaurationer.

Restauranten blev etableret, da det daværende kvægtorv på Vesterbro Torv flyttede til en plads ved Slagtehuset.

Før det officielt blev til Kohalen i 1987, som mange kender stedet som i dag, hed det først Restaurationen på Kvægtorvet.

Til ugentlige markedsdage samledes slagtere, dyrlæger, landmænd og kreaturhandlere i restauranten efter dagens hårde arbejde, skriver Jyllands-Posten.

Restauranten er, udover at være kendt for sin danske smørrebrød med snaps til, også indehaver af titlen for 'Danmarks bedste bøfsandwich', som de vandt i 2018.

Det er de klassiske, danske retter, der har trukket mange gæster til lokalerne for enden af Jægergårdsgade i Sydhavnen gennem tiden.

Restaurant Kohalen er siden 1998 blevet drevet af ægteparret Jes og Rita Laustsen.

B.T. forsøger at få en kommentar fra ejerne.