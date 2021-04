Det er fredag og ‘Det, vi taler om’ sladrer i dag om Caroline Flemmings ADHD-diagnose, Papes plyssede hund Margaret Thatcher og Jesper Grønkjærs indlæggelse på den lukkede.

Det er alt sammen i dag i Danmarks bedste sladdermagasin, når vi går live kl. 14.00 fra Pilestræde!

Vi skal også sladre om Løkkes nye sekretariatsleder og om Oliver Bjerrehus – der fortæller hvorfor han er faldet for en 20-årig model.

Ditte Okman er som altid din vært og i panelet sidder Anne Kristine Cramon, Per Kuskner, Jonas Kuld Rathje og Henrik Qvortrup. Husk du kan sladre med ved at sende en sms ind til programmet på 42 42 03 21. Begynd din besked med 'BT' og herefter et mellemrum.