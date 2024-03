Efter mere end fem år er tiden nu inde til at komme videre.

Dansk top-duoen Keld og Hilda Heick har sat deres villa i nordsjællandske Vedbæk til salg.

Det skriver boligsiden Boliga.

Vedbæk har ellers de seneste par år dannet rammen om musikerægteparret hverdag, men nu er hjemmet, der ellers var blevet renoveret til at huse de aldrende musiker i deres otium, blevet sat til salg.

Musiker Keld Heick i sit og hustruen Hilda Heicks hjem i Vedbæk, som nu er sat til salg for lige under 11 millioner kroner. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Musiker Keld Heick i sit og hustruen Hilda Heicks hjem i Vedbæk, som nu er sat til salg for lige under 11 millioner kroner. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Prisen på Keld og Hilda Heicks 181 kvadratmeter lyder på lige i underkanten af 11 millioner kroner.

Her får man så, udover villaens seks værelser og store kælder, også en grund på 965 kvadratmeter med i købet.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Keld og Hilda Heick.

