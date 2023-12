I 2016 flyttede Johanne Schmidt-Nielsen sammen med sin partner Casper Hyldekvist ind i Forfatterkvarteret i Valby.

Og noget tyder på, at parret er glade for at bo der.

I hvert fald har de nu købt en ny villa i området for den ikke så beskedne sum af 16.650.000 kroner.

Det skriver Se og Hør.

Sådan så huset, som parret i 2016 købte, ud. Foto: Bax Lindhardt/SP/Ritzau Scanpix Vis mere Sådan så huset, som parret i 2016 købte, ud. Foto: Bax Lindhardt/SP/Ritzau Scanpix

Videre skriver de, at parret også fortsat ejer den gamle bolig.

En bolig, som dengang førte til kritik af Johanne Schmidt-Nielsen, der sad i Folketinget for Enhedslisten. Kritikken kom fra hendes politiske modstandere.

»Hvis alle skal have råd og måske endda ret til at eje og bo i sådan et fint hus, som socialist nummer 1 i Danmark nu har købt, så kræver det massiv vækst, liberale reformer og styrkelse af den private ejendomsret,« skrev daværende partiformand i Liberal Alliance, Anders Samuelsen, på sin Facebook-profil og tilføjede:

»Derfor: Kære Johanne, du stiller dig bare op i køen blandt dem, der søger indmeldelse i LA (du kan stå lige bag ved eks-kommunisten Ole Sohn).«

For Johanne Schmidt-Nielsens partner, Casper Hyldekvist, som er direktør og partner i kommunikationsbureauet Primetime, var det en spøjs oplevelse med den pludselige opmærksomhed.

Det har han fortalt i podcasten 'Anden Til Venstre'.

»Det var lidt pudsigt, for det fyldte jo mere, end hvad man lige skulle have gættet på, men det er forskellen på at være i politik og være uden for politik. Der var en uge, hvor der stod meget om det, men det var fint og sjovt nok at læse.«