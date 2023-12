Natten til tirsdag brød Elvira Pitzners ven og medanklagede, Mortada Haddad, tavsheden efter deres anholdelse og senere løsladelse i Dubai.

Det gjorde han på sin Instagram med teksten:

»For dig ville jeg rejse til de fjerneste dele af verden, bekæmpe hver en skygge, der hjemsøger dig, og returnere ikke bare som du er, men glødende mere strålende indefra end før. Jeg har dig,« skriver han.

I story'en taggede han Elvira Pitzner - og det var en fejl, hvis man spørger den danske advokat i Dubai, Thomas Friis Nielsen.

Elvira Pitzner Foto: Peter Hauerbach/Ritzau Scanpix

Den søde besked kan nemlig muligvis ende som den rygende pistol i en retssag.

»Jeg har svært ved at forestille mig, at det i sig selv vil være bevis nok til at blive dømt, men når der er en sag, hvor der også er andre beviser, så underbygger sådan en besked, det anklagemyndigheden siger,« lyder det fra Thomas Friis Nielsen.

Og det bliver ikke ignoreret.

»Det vil blive fremlagt i retten, og det vil en dommer lytte til. Det vil tale for, at der har fundet utroskab sted.«

Selvom beskeden formentlig var tænkt som en støtte, burde Mortada Haddad have ventet lidt, vurderer advokaten.

Elvira Pitzner-sagen kort Fredag den 1. december blev Elvira Pitzner anholdt i Dubai sammen med iværksætteren Mortada Haddad for utroskab, da Pitzner stadig er islamisk gift med ekskæresten Milad Saadati. Med et islamisk ægteskab underlægger man sig sharialoven. I De Forenede Arabiske Emirater betyder det, at man under artikel 356 kan anklages og dømmes for utroskab. Milad Saadati fortalte, at han selv havde anmeldt hende. Lørdag aften blev de igen løsladt, men myndighederne konfiskerede deres pas.

»Det var meget sødt skrevet, hvis der ikke var en sag, men i den her sammenhæng, er det dumt at skrive sådan en besked.«

Tror du overhovedet, at retssystemet i Dubai holder øje med hans Instagram?

»Det kunne de godt gøre, ja. Man bruger sociale medier, og hvis der er en sag, er det ikke unormalt.«

Thomas Friis Nielsen fortæller, at det i så fald ikke ville være første gang, et opslag på sociale medier, skulle ende med at koste en udlænding en tur i spjældet.

Thomas Friis Nielsen er advokat og ejer af Friis Advokatselskab Foto: Thomas Friis Nielsen

»Der var på et tidspunkt en kvinde, som havde været i Dubai. Hun var utilfreds, og talte dårligt om landet på sin Facebook. Hun kom kortvarigt i fængsel, da hun mellemlandede i Dubai, fordi der var mange, der havde set og liket opslaget.«

»Så det er slet ikke utænkeligt.«

Står Mortada Haddad til en lige så hård straf som Elvira Pitzner?

»Ja, det gør han. De har begge to begået en kriminel handling hernede, og han vil som udgangspunkt blive straffet lige så hårdt som hende,« siger Thomas Friis Nielsen og fortsætter.

»Grundlaget er, at de ikke er gift. Selvom der selvfølgelig er mange, der har sex i Dubai uden at være gift, er det i princippet ulovligt.«