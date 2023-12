Siden det i weekenden kom frem, at Elvira Pitzner blev anholdt for utroskab i Dubai sammen med iværksætteren Mortada Haddad, har der været tavst fra begge parter.

Nu giver den ene lyd fra sig.

Natten til tirsdag skrev Mortada Haddad i en Instagram-story:

»For dig ville jeg rejse til de fjerneste dele af verden, bekæmpe hver en skygge, der hjemsøger dig, og returnere ikke bare som du er, men glødende mere strålende indefra end før. Jeg har dig,« skriver han.

I opslaget har han tagget Elvira Pitzner.

Siden sagen kom frem, har det nærmest kun været igennem Instagram, at medierne har kunnet få et indblik i, hvad der var op og ned i sagen.

Det var tilfældet da, da mor til Elvira, Katerina Pitzner, bekræftede på det sociale media, at hendes datter var blevet afhørt af politiet i Dubai.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Mortada Haddad (@mortadahaddad)

Igen tirsdag morgen sendte hun en kærlig besked gennem sin Instagram-story til sin datter.

»Til min fantastiske datter. Jeg elsker dig for den lille pige du var engang, for den fantastiske og stærke kvinde du er i dag – og for at være den dyrebare datter du altid vil være. Jeg elsker dig til månen og tilbage,« skriver hun.