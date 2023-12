Katerina Pitzner har tirsdag morgen delt en tekst på Instagram, der formodes at være henvendt til hendes datter Elvira Pitzner, der for tiden risikerer en fængselsstraf i Dubai.

Teksten, som den kendte diamanthandler har delt i en 'story', er på engelsk og lyder direkte oversat:

»Til min fantastiske datter. Jeg elsker dig for den lille pige, du var engang, for den fantastiske og stærke kvinde du er i dag – og for at være den dyrebare datter du altid vil være. Jeg elsker dig til månen og tilbage.«

Elvira Pitzner og Mortada Haddad blev fredag anholdt i Dubai, der ligger i De Arabiske Emirater.

Katerina Pitzner (I midten, red.) med sine to døtre Thalia og Elvira til sidste års Zulu Comedy Galla. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Katerina Pitzner (I midten, red.) med sine to døtre Thalia og Elvira til sidste års Zulu Comedy Galla. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

De blev anholdt for utroskab, da Elvira Pitzner stadig er islamisk gift med ekskæresten Milad Saadati.

»I forhold til Danmark er det jo meget alvorligt. Strafferammen er fra ét til tre års fængsel,« har advokat og ejer af Friis Advokatfirma i Dubai, Thomas Friis Nielsen tidligere fortalt til B.T.

Elvira Pitzner er siden sin afhøring ifølge Ekstra Bladet blevet løsladt.

Hun har dog fået inddraget sit pas og venter lige nu på en retssag i Dubai.