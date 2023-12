De to danskere Elvira Pitzner og Mortada Haddad er efter en turbulent weekend i kløerne på Dubais politi søndag aften endnu en gang på fri fod. Næsten da.

For de lokale myndigheder har ikke helt sluppet grebet om de to.

Søndag aften kom det frem, at de blev løsladt, men at myndighederne konfiskerede deres pas. Og det er ifølge ekspert ikke så mærkeligt.

»De har taget deres pas, fordi de ikke skal forlade landet før retssagen er færdig. Det skal afklares, om de skal for en dommer, eller om sagen droppes,« siger Thomas Friis Nielsen, advokat og ejer af Friis Advokatfirma i Dubai.

Thomas Friis Nielsen er advokat og ejer af Friis Advokatfirma i Dubai. Foto: Thomas Friis Nielsen Vis mere Thomas Friis Nielsen er advokat og ejer af Friis Advokatfirma i Dubai. Foto: Thomas Friis Nielsen

Fredag blev Pitzner og Haddad anholdt i byen Dubai, der ligger i De Arabiske Emirater.

De blev anholdt for utroskab, da Elvira Pitzner stadig er islamisk gift med ekskæresten og bokseren Milad Saadati.

B.T. er besiddelse af ægteskabskontrakten mellem de to, der blev underskrevet i 2021.

Og utroskab er ikke noget, man ser på med milde øjne i ørkenstaten.

»I forhold til Danmark er det jo meget alvorligt. Strafferammen er fra ét til tre års fængsel,« siger Thomas Friis Nielsen.

Tidligere sager om utroskab og sex uden for ægteskab i Dubai Elvira Pitzner er ikke den første kvinde, der er blevet anmeldt for utroskab i Dubai. Andre kvinder og mænd har fået fængselsstraf i ørkenstaten, efter en retssag. I 2009 blev den britiske kvinde Marnie Pearce anklaget og dømt for utroskab mod sin egyptiske eksmand. Hun fik tre måneders fængsel. I 2012 blev den britiske kvinde Sally Antia blev anholdt, efter at hendes mand havde fortalt politiet, at han mente, konen havde en affære på et hotel i Dubai. Hun blev arresteret med Mark Hawkins, da de forlod hotellet sammen. Ifølge Independent blev en anden kvinde britisk kvinde anholdt i 2017 for at have sex uden for ægteskabet. Både hende og hendes partner fra Pakistan fik et års fængsel. I 2013 blev en norsk kvinde anholdt i Dubai, da hun anmeldte en kollega for at have voldtaget hende. Hun blev senere løsladt med en undskyldning fra sheiken i Dubai.

Han kan ikke sige, hvad der afgør, hvor hård en straf man får. Det kommer helt an på dommeren, og baggrunden for dommen bliver ikke offentliggjort i Dubai.

Alligevel er han fortrøstningsfuld på sine landsmænds vegne.

»Jeg tror med stor sikkerhed, at der her er tale om den lave strafferamme. Dommerne er generelt ret tilbageholdende med at dømme, medmindre, der er klare beviser for utroskab.«

Hvis man skal dømmes for utroskab, er det ifølge den danske advokat ikke nok at blive taget i at holde hånd eller kysse. Det skal kunne bevises, at Elvira Pitzner og Mortada Haddad uden tvivl har haft sex.

»Det behøver ikke at være så stærke beviser som billeder, men det er lidt derhen af. Måske er der et vidne, der har set dem gå ud af et hotelværelse sammen. Det kunne også være tekstbeskeder, hvor de erkender at have haft sex med hinanden, eller billeder på sociale medier, hvor de holder om hinanden. Den slags kan være nok.«

Thomas Friis Nielsen fortæller dog, at udenlandske statsborgere generelt bliver behandlet godt af politiet i Dubai. Han gætter på, at de lige nu opholder sig på et hotelværelse.

»Hvis man skal afsone, gør man det som udenlandsk statsborger i et relativt godt fængsel,« siger han.

Det kan ifølge advokaten blandt andet hænge sammen med, at Dubai er meget afhængig af vestlig turisme og højt kvalificeret arbejdskraft.

»Man ved godt, at det ikke er god medieomtale, så man prøver at undgå de her sager. De lemper hele tiden reglerne for at tilpasse dem, uden at gå på kompromis med sharialoven. Men selvom det er den lette udgave af sharialovgivning, så er der sharialovgivning, og det skal man huske på,« siger Thomas Friis Nielsen.

B.T. har tidligere været i kontakt med islamforsker ved Lund Universitet, Jesper Petersen, som fortalte, at de her sager ikke er så sjældne.

»Den her type problemstillinger er mere udbredte, end de fleste tror. Man ser desværre, at der er etnisk danske kvinder, der tror, at de her islamiske ægteskaber, de indgår, ikke er rigtige, men det er de altså. Og det at have sex udenfor ægteskabet er strafbart,« siger Jesper Petersen.

B.T. har kontaktet Elvira Pitzner og hendes familie.

De er ikke vendt retur med en kommentar.

Tidligere har hendes mor, Katerina Pitzner, skrevet på Instagram, at hun bekræfter, at datteren er afhørt af politiet i Dubai.