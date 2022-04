I disse timer sidder storfavoritten Wout Van Aert i sadlen for at opfylde en af sine allerstørste drømme.

For denne søndag køres det mytiske løb Paris-Roubaix, som belgieren aldrig har vundet.

Men selvom løbet er forbundet med drømme, sidder der også et dybt traume i den 27-årige Van Aert.

En dyster hemmelighed, han har båret rundt på og satte ord på over for franske L'Équipe. Den stammer fra hans første deltagelse i løbet, i 2018.

Michael Goolaerts overlevede ikke Paris-Roubaix i 2018. Foto: DIRK WAEM Vis mere Michael Goolaerts overlevede ikke Paris-Roubaix i 2018. Foto: DIRK WAEM

»Det virker som om, at der er gået en evighed. Der er sket så meget siden. Det er ikke noget godt minde, for det var en utrolig svær periode at gennemgå. Jeg mistede en af mine venner, næsten for øjnene af mig. Michael Goolaerts styrtede ved et af de første brostensstykker og mistede bevidstheden,« siger Wout Van Aert.

Dengang kørte han for cykelholdet Vérandas Willems-Crelan. Det gjorde Michael Goolaerts også. Men den belgiske cykelrytter fik et hjertestop på sin cykel, hvilket gjorde, at han styrtede i jorden.

Goolaerts blev hastet til hospitalet i Lille, men der var intet at gøre.

Han døde, kun 23 år gammel.

»Det var min første rigtige sæson på landevejen, og det var første gang, jeg stillede til start i Paris-Roubaix. Det var det løb, jeg drømte om, og så kom det chok. Den dag i dag er det stadig svært for mig at tænke på de øjeblikke. Jeg drømmer også om at vinde Paris-Roubaix for ham,« siger Wout Van Aert.

Om han lykkes med at vinde klassikerløbet søndag – som er et af cykelsportens fem Monumenter – vil tiden vise.

Du kan selvfølgelig følge B.T.s LIVE-blog fra Paris-Roubaix her.