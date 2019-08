Nu har Jakob Fuglsang fremtiden på plads.

Og det bliver ikke et skifte til et nyt hold for den danske Tour de France-rytter.

»I sidste ende er det blevet til, at jeg bliver hos Astana. Det ender det med. Efter mange og lange overvejelser, meget frem og tilbage, så er vi endt med at blive enige også med min manager Moreno (Nicoletti,red.) om, at det nok i sidste ende var det smarteste. Man kan sige, at jeg ved, hvad jeg har, og hvad jeg får,« siger Jakob Fuglsang til B.T.

Også danskerens hold, Astana, skriver nyheden i et opslag på Twitter, hvor det også fremgår, at han har forlænget med to år.

Der har ellers været forlydender om, at Jakob Fuglsang ville skifte Astana ud med et nyt hold - blandt andet er Movistar blevet nævnt som en af de store bejlere.

Derudover skulle Deceuninck QuickStep også have været interesseret i danskeren, men de fik altså ikke hans underskrift. Og Jakob Fuglsang føler selv, han har truffet den helt rigtige beslutning.

»Forhåbentlig har jeg et par gode år foran mig, og det ville være synd måske at spilde dem ved at skifte hold på nuværende tidspunkt. Og så kan man jo sige, at jeg har haft min bedste sæson nogensinde hos Astana med det setup, som der nu er. Jeg tror på, at det i hvert fald kan fortsætte sådan, og jeg ved, at holdet fortsætter med at arbejde på at forbedre sig. Så det er endt med at blive det, der var den rigtige beslutning,« siger Jakob Fuglsang.

Spekulationerne omkring danskerens fremtid har stået på et stykke tid, og det var også et tema under dette års Tour de France.

»Jeg er selvfølgelig meget lettet over, at min fremtid endelig er på plads. Jeg synes, at det tog lidt for lang tid og længere, end jeg havde håbet. Egentlig havde jeg håbet på at kunne skrive under allerede inden Touren startede. Det er klart, at det har taget længere tid, end jeg lige syntes, det skulle. Derfor er jeg også lettet over, at det er på plads,« siger Jakob Fuglsang.

Hvorfor tog det så lang tid?



»En af grundene har været, at vi har haft andre tilbud inde over også, som vi har overvejet. Vi har forhandlet med andre hold også,« siger danskeren.

Den præcise plan skal han lige vende med holdet. I slutningen af året begynder de sammen at lægge et program.

Og han har især et stort fokus.



»Det er klart, at OL er et af mine store mål næste år. Men Touren kunne også være det. Så det kommer lidt an på, hvad holdet har af planer. At satse 100 procent på begge to, tror jeg, bliver svært. Derfor skal vi tage en beslutning på et eller andet tidspunkt. Men det kan holdet sikkert hjælpe med at tage den beslutning i forhold til, hvad de har af ambitioner med mig og blandt andet Miguel Ángel López.«