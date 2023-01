Lyt til artiklen

De må ikke være tæt på, skrive autografer eller tage selfier.

Sådan er vilkårene, når de danske landsholdsstjerner 'møder' de mange fans i forbindelse med kampene i Malmö Arena.

Årsagen er coronareglerne ved årets VM, der betyder, at spillerne skal testes flere gange i løbet af slutrunde.

Men flere af danskerne fandt alligevel et lille 'smuthul' efter kampen mod Belgien, hvor blandt andre Lasse Møller og Lukas Jørgensen på smart vis kunne få taget billeder med flere af de tilrejsende danske fans.

Lasse Møller ville gerne kunne interagere ordentligt med de danske fans. Foto: Claus Bech Vis mere Lasse Møller ville gerne kunne interagere ordentligt med de danske fans. Foto: Claus Bech

De stillede sig nemlig op nede ved banen, mens fansene blev oppe på tilskuerpladserne, og selvom det er bedre end ingenting, går det Lasse Møller på, at det skal være med 'mindst to meters afstand'.

»Jeg tror, det kom naturligt. Vi kom ud, så fik vi at vide, vi skulle holde afstand, så blev det med os lidt i baggrunden. Det blev lidt komisk, men vi prøvede at løse det, så godt vi kunne og give fansene lidt igen, for det er svært, når man ikke må have hel kontakt,« siger han om interaktionen, der dog gjorde det svært at tale ordentligt med de mange tilskuere, fordi de ikke måtte være tæt på.

»Jeg synes, det er så ærgerligt, for jeg kan huske også selv, da jeg var lille dreng, hvor stort det var at se landsholdsstjernerne,« siger Lasse Møller.

Da han var barn, kunne ligastjernerne fra GOG, hvor han selv voksede op, få julelysene frem i øjnene.

Danske fans under VM-herrehåndboldkampen mellem Danmark og Belgien i Malmö Arena, fredag den 13 januar 2023. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Danske fans under VM-herrehåndboldkampen mellem Danmark og Belgien i Malmö Arena, fredag den 13 januar 2023. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

»At interagere med dem, få autografer, bare snakke med dem. Og nu står jeg på den anden side og vil sindssygt gerne prøve at give det tilbage, især når folk kommer langvejs fra og ivrigt og gerne vil bakke op og snakke. Så er det en ærgerlig situation, vi skal stå og ikke kunne interagere, som begge parter gerne ville,« lyder det.

Han og flere af de andre spillere prøvede at tale lidt med de fans, der var blevet. Det var dog svært, når det skulle gøres på afstand, men Lasse Møller understreger, at han er glad for, de blev hængende, så der i det mindste var mulighed for lidt.

Selvom de ikke kan tale med de mange fans, som de har lyst, var oplevelsen i hallen fredag aften stadig enorm for slutrundedebutanten.

»Det er en hjemmebane på udebane i Malmø, med de fans der rejser og kommer med, også dem der ser med hjemme i fjernsynet. Man kan virkelig mærke opbakningen de sidste mange år til det danske håndboldlandshold. Det er fantastisk nu for mit vedkommende at være en del af det på banen. Det er en kæmpe oplevelse,« jubler Lasse Møller.