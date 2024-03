Forfatter og rejsebureauejer opfordrer danskere til at tænke sig om, når de rejser rundt i Thailand.

En ulykke, hvor en minibus kørte af vejen med 13 danskere om bord nær den thailandske by Chiang Mai, understreger, at man som turist i Thailand skal tage trafiksikkerheden alvorligt.

Det mener Mikkel Tofte Jørgensen, der ud over at være medejer af rejsebureauet We Travel er forfatter af rejseguiden "Turen går til Thailand".

Han har selv boet flere år i Thailand og ved, at thailænderne har et langt mere lemfældigt forhold til regler i trafikken og ofte kører på grænsen af det forsvarlige.

Og det gælder særligt chaufførerne i den type minibusser, som danskerne forulykkede med.

- Derfor vil mit bedste råd også være helt at undgå dem, når man skal rejse på egen hånd i Thailand.

- Vælg en taxa eller en af de offentligt drevne busruter. Eller rejs med toget. Det er lidt dyrere alternativer, men de er også sikrere, siger han.

Mikkel Tofte Jørgensen opfordrer til, at man tager sin mavefornemmelse alvorligt, hvis man fornemmer, at en chauffør kører uforsvarligt. Og siger fra, hvis kørslen er uforsvarlig.

- Det kan selvfølgelig være svært, hvis man er ung og på eventyr, men det kan måske være det råd, man som forælder kan give med på vejen, siger Mikkel Tofte Jørgensen.

Hans råd gælder, uanset om man rejser til lands eller til vands, hvor dårligt vejr også kan øge risikoen for, at en bådtur ender galt.

Og så skal man frem for alt undgå at rejse, når det er mørkt.

- Det kan selvfølgelig være svært, hvis man skal tilbagelægge store afstande.

- Men det handler igen om at bruge sin sunde fornuft og træffe et oplyst valg, på baggrund af at trafikken i Thailand bare er anderledes, end vi er vant til, siger Mikkel Tofte Jørgensen.

Minibussen med de 13 danskere forulykkede på vejen fra Chiang Mai til Pai. Der er tale om en bjergrig rute med mange hårnålesving, hvor der hyppigt sker uheld.

Så sent som i november forulykkede en minibus på samme strækning med 12 turister om bord. To personer, en fransk kvinde og en hollandsk mand, blev dræbt, mens ti andre blev kørt til hospitalet med skader som følge af ulykken.

Sidste år blev mere end 14.000 mennesker ifølge avisen Khaosod dræbt i forbindelse med trafikulykker i Thailand. I år er totalen allerede oppe på næsten 1700.

/ritzau/