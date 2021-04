Italiens tidligere premierminister Silvio Berlusconi er onsdag blevet indlagt på et hospital i Milano.

Det oplyser en kilde i den tidligere premierministers parti, Forza Italien.

Det er anden gang inden for to uger, at Berlusconi er blevet indlagt på San Rafaele-sygehuset i Milano, skriver Reuters.

Da Berlusconi blev indlagt for nogle uger siden, lød meldingen, at der ikke var tale om noget alvorligt.

Her blev det offentlig kendt, at han var blevet indlagt, da han udeblev fra en tur i retten i en af det mange sager, han er involveret i.

Hvorfor 84-årige Berlusconi er blevet indlagt i denne omgang, melder Reuters ikke noget om.

Tilbage i september sidste år var Berlusconi også indlagt.

Dengang skyldtes det, at den italienske rigmand havde fået covid-19.