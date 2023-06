En forårsoffensiv blev til en sommeroffensiv, men nu er den i gang. Den længe ventede ukrainske modoffensiv.

Og ifølge en dansk ekspert er der en omstændighed, som gør det til en helt særlig operation, den ukrainerne har gang i.

»Det vi ser, er en massiv landoffensiv fra ukrainsk side, som de forsøger at gennemføre uden at kontrollere luftrummet samtidig,« siger Anders Puck Nielsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, og kalder situationen for unik.

Der er gået omkring en uge, siden Zelenskyj bekræftede, at modoffensiven var gået i gang.

I den tid har der ikke været store ukrainske fremskridt.

Ved frontlinjen nord for Mariupol har ukrainerne genvundet mindre landsbyer, og omkring den efterhånden verdenskendte by Bakhmut er ukrainerne rykket frem.

Men der er tale om få hundrede meter.

»Nogen havde måske en forventning om en lynkrig, der vil starte nu, hvor Ukraine hurtigt ville genvinde kontrollen over besatte områder. Men Rusland har jo haft rigtig god tid til at forberede sig og grave sig ned,« siger Anders Puck Nielsen, der beskriver det som et udmatningsræs mellem de ukrainske og russiske styrker.

Det ukrainske flag vajer igen i den lille landsby Neskuchne, der ligger i Donetsk-regionen. Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Det ukrainske flag vajer igen i den lille landsby Neskuchne, der ligger i Donetsk-regionen. Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix

Selvom det går langsomt med den ukrainske fremmarch nu, så kan et enkelt hul i frontlinjen hurtigt give en effekt, der gør at flere russiske positioner ved frontlinjen må trække sig tilbage.

Sådan forløb en af de tidligere modoffensiver.

Den ukrainske offensiv er også blevet forsinket efter sprængningen af Nova Kakhovka-dæmningen har skabt massive oversvømmelser i det sydlige Ukraine. Foto: Mykola Tymchenko/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Den ukrainske offensiv er også blevet forsinket efter sprængningen af Nova Kakhovka-dæmningen har skabt massive oversvømmelser i det sydlige Ukraine. Foto: Mykola Tymchenko/EPA/Ritzau Scanpix

Ukraine vandt først store områder tilbage i den nordøstlige del af landet. Her havde ukrainerne en fordel i overraskelsen og tempoet, siger Anders Puck.

»Men med offensiven i Kherson havde vi et scenario, der minder om det, der sker ved frontlinjen nu. Her var der en lang periode på 3-4 måneder, hvor der kørte et nedslidningskapløb, før der kom fart på den ukrainske fremgang.«

Offensiven er stadig i den indledende fase, og derfor er det langtfra størstedelen af de ukrainske styrker, der er i aktion nu, vurderer Puck Nielsen.

I denne uge kom også nyheden om den russiske general Sergej Gorjatjev, der efter alt at dømme er blevet dræbt i et missilangreb et godt stykke fra frontlinjen.

Det er ikke ubetydeligt for det russiske forsvar.

»Det vil i en periode giver mindre russisk aktivitet i det område, indtil man har en afløser klar,« siger Anders Puck Nielsen.