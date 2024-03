Mindst tre personer blev dræbt ved russiske luftangreb på byen Kramatorsk i det østlige Ukraine søndag.

Mindst tre personer blev dræbt af russiske drone- og missilangreb i byen Kramatorsk i det østlige Ukraine natten til søndag. Det oplyser den militære guvernør Vadim Filashkin i Donetsk regionen på det sociale medie Telegram.

Angrebene forårsagede store ødelæggelser på blandt andet et industriområde og en skole.

Der er stadig en fastlåst front, men Rusland har vundet en symbolsk sejr ved at indtage den ukrainske by Avdijivka. Russisk militær siger, at de har "fuld kontrol" over byen, som ukrainske styrker har forladt. Og angrebet fortsætter.

- Den russiske forsvarsminister Sergej Sjojgu har informeret præsident Vladimir Putin, som har lykønsket militæret og soldater med en så vigtig sejr, hedder det i en pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet i Moskva.

De ukrainske styrker i byen manglede både ammunition og mandskab, og de trak sig tilbage tidligt lørdag, da byen længe havde været omringet på tre sider af russerne.

Indtagelsen af Avdijivka er russerens største sejr siden indtagelsen af Bakhmut i maj 2023. Den kommer næsten to år efter, at Putin gav ordre til en fuld angrebskrig og invaderede Ukraine.

Det mislykkedes for ukrainerne at trænge igennem de russiske frontliner sidste år.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, har i den seneste tid udnævnt en række nye militære chefer - blandt andet den nye forsvarschef, generaloberst Oleksandr Syrskyj.

Dennes forgænger, Valerij Zaluzjnyj, blev fyret, efter at der længe havde været rygter om, at stemningen mellem præsidenten og den nu tidligere forsvarschef var meget anspændt.

USA's præsident, Joe Biden, sagde lørdag, at Ruslands erobring af byen Avdijivka er en konsekvens af manglende handling fra den amerikanske kongres.

Kongressen har blokeret for en militær støttepakke til Ukraine på 60 milliarder dollar. Det svarer til mere end 415 milliarder kroner.

/ritzau/AFP