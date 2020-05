Bjærgningen er færdig, og dødstallet efter styrt i Pakistan er 97. Om der er døde på landjorden, vides ikke.

97 personer blev dræbt og to overlevede et flystyrt fredag i den pakistanske millionby Karachi.

Det oplyser embedsmænd fra sundhedsmyndighederne natten til lørdag dansk tid.

De oplyser samtidig, at det er det endelige dødstal for dem, der var om bord på flyet.

Det er endnu uklart, om der er dræbte på landjorden og i givet fald hvor mange.

Ligene af både passagerer og besætningsmedlemmer er blevet bjærget, oplyser landets sundhedsministerium. Bjærgnings- og redningsmissionen sluttede tidligt lørdag.

Af de bjærgede er 19 blevet identificeret. Området omkring styrtet er lørdag morgen fortsat afspærret.

Mens den første melding fra byens borgmester var, at alle om bord på flyet var omkommet, så forlød det siden fra den pakistanske luftfartsmyndighed ifølge nyhedsbureauet dpa, at mindst to passagerer havde overlevet flystyrtet.

Det er nu ifølge AFP bekræftet af sundhedsmyndighederne - samtidig står det ifølge meldingerne klart, at ikke flere personer end de to har overlevet styrtet.

Optagelser fra Karachi viste fredag store og mørke røgskyer stige op omkring bygninger i det beboede område.

Flere biler var også brudt i brand, og brandfolk forsøgte at bekæmpe flammer fra ramte boliger. Det viste flere videoer på Twitter.

Det forulykkede fly tilhørte Pakistan International Airlines (PIA). Det er af typen Airbus 320.

Passagerflyet var på vej fra Lahore i det nordøstlige Pakistan til Karachi, der ligger i det sydlige Pakistan ud til Det Arabiske Hav.

Omkring klokken 14.30 lokal tid om eftermiddagen mistede kontroltårnet kontakt til flyet.

Ulykken er sket, mens pakistanere forbereder sig på at fejre slutningen af ramadanen og begyndelse på Eid al-Fitr, hvorfor mange rejser hjem til blandt andet byer og landsbyer.

/ritzau/AFP