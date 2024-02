Næsten to år på vingerne blev det til.

Men nu er det slut for lavprisflyselskab Lynx Air.

Det skriver nichemediet Check-in.dk.

Helt præcis er det 26. februar klokken 00.01 lokal tid, at det canadiske selskab indstiller driften.

De har lige nu ni Boeing 737 MAX 8 i deres flåde med yderligere et på vej. Samlet har selskabet dog haft en bestilling på 46 af disse fly, men dem må Boing nu finde andre købere til.

Ifølge Reuters vil Lynx søge beskyttelse under en canadisk forbundslov, der gør det muligt for store virksomheder at omstrukturere og undgå konkurs, så kreditorerne kan få en del af de beløb, de skyldes.

Stigende driftsomkostninger, høje brændstofpriser og stigende lufthavnsafgifter er årsagen til, at selskabet må indstille driften. Det er på trods af, at der har været vækst, og at man har reduceret omkostninger.

Samtidig har man også undersøgt mulighederne for fusion eller et salg, men altså uden gevinst.

Lynx Air, som kom til verden under coronapandemien i april 2022, tilbød indenrigsruter i Canada samt ruter til USA og Mexico.