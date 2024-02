Endnu en europæisk aktør advarer nu om, at konflikten mellem Ukraine og Rusland kan sprede sig.

Nu er det Letlands efterretningschef, Kaupo Rosin, der siger, at den russiske regering er klar til at angribe NATO inden for de kommende 10 år.

Han vurderer også, at Rusland har tænkt sig at fordoble antallet af tropper ved grænserne op til de baltiske lande og Finland, skriver Financial Times.

»Vi vil højst sandsynligt se flere tropper, måske det dobbelte. Vi vil se flere bevæbnede mandskabsvogne, kampvogne og artillerisystemer i de kommende år.«

Rosin er blot én i rækken af personer med forstand på krig og militær, som advarer om, at den snart to år lange Rusland/Ukraine-krig kan brede sig uden for Ukraines grænser.

Søndag udtalte en tysk topgeneral, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, viser tegn på at ville brede krigen ud i Europa, og at Tyskland skal være klar til kamp om fem år. Mere eller mindre samme besked kom for knap en måned siden fra landets forsvarsminister, Boris Pistorius.

Lignende meldinger er kommet fra Sverige, og i Danmark deler man nu også bekymringen om krig.

Det, som forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) kalder »ny viden«, fik ham i sidste uge til at advare om et russisk angreb mod NATO i Jyllands Posten.

»Ruslands kapacitet til at producere militært materiel er steget voldsomt. Man kan ikke udelukke, at russerne inden for en tre- til femårig periode vil teste artikel 5, NATO's solidaritet«.

NATO's generalsekretær, Jens Stoltenberg, sagde lørdag, at »fred i Europa ikke kan tages for givet.«

Usikkerheden omkring, hvor vidt USA vil hjælpe Europa i en krig, har været med til at ændre sikkerhedssituationen drastisk, siger militæranalytiker Anders Puck Nielsen til TV 2.

USA's tidligere præsident Donald Trump, der står til at blive republikanernes spidskandidat ved et kommende valg, har flere gange sået tvivl om USA's opbakning til NATO – senest ved et vælgermøde denne weekend. Trump har før givet udtryk for, at han ikke mener, EU-landene bruger nok penge på forsvarsudgifter.