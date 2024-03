Trump har sagt, at han ikke vil forsvare et land, der ikke har betalt til Nato. Republikanere kritiserer ham.

Flere republikanske politikere kritiserer de kommentarer, som den tidligere præsident for USA Donald Trump lørdag kom med på et vælgermøde.

Blandt andet siger den republikanske senator Rand Paul ifølge mediet Politico, at Trumps udtalelser var "en dum ting at sige."

Kritikken kommer, efter at Donald Trump lørdag kom med en opsigtsvækkende kommentar om sin manglende villighed til at beskytte lande, der ikke har betalt deres kontingent til Nato-alliancen.

Den faldt under et vælgermøde i delstaten South Carolina, da den amerikanske ekspræsident fortalte om et møde, han som præsident havde haft med de øvrige ledere i Nato:

- Præsidenten for et stort land rejste sig og sagde: "Hvis vi ikke betaler, og vi bliver angrebet af Rusland - vil du så beskytte os?"

- Jeg sagde: "Har du ikke betalt?" Han sagde: "Ja, lad os sige, at det skete."

- Nej, jeg ville ikke beskytte dig. Faktisk ville jeg opfordre dem til at gøre, hvad helvede de vil. Du er nødt til at betale.

Siden har Det Hvide Hus kaldt det både "rædselsfuldt og sindsforvirret" at opfordre til invasioner af allierede.

Og altså også fra republikanere lyder der kritik af udtalelserne.

Nikki Haley - som er den eneste reelle udfordrer til Trump i kampen om at blive partiets kandidat til præsidentvalget i november - siger, at "den sidste ting, vi nogensinde vil, er at stå på Ruslands side."

Chris Christie, som i januar droppede ud af kapløbet om at blive den republikanske præsidentkandidat, siger i et interview med NBC, at "dette er grunden til, at jeg i lang tid har sagt, at han er uegnet til at blive præsident for USA."

Den republikanske senator Thom Tillis bebrejder ifølge Politico Trumps stab for ikke at have forklaret den tidligere præsident, at forsvarsalliancen forpligter USA til at forsvare andre medlemmer af Nato, som skulle komme under angreb.

Søndag understregede Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, at Nato-alliancen er indstillet på at forsvare alle medlemmer.

- Enhver antydning af, at allierede ikke vil forsvare hinanden, undergraver vores alles sikkerhed, herunder USA's (sikkerhed, red.), og sætter amerikanske og europæiske soldater i større fare, sagde han.

Donald Trump kæmper for at blive Republikanernes kandidat ved det forestående præsidentvalg i USA. Alt tegner til, at han bliver partiets kandidat.

/ritzau/Reuters