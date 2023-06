»Russiske befalingsmænd står nu over for et akut dilemma.«

Sådan lyder det i den seneste efterretningsanalyse udarbejdet af det britiske forsvarsministerium, når man ser på det, der er sket den seneste tid.

Særligt på russisk territorium.

For anden gang på ti dage blev den russiske region Belgorod torsdag nemlig udsat for angreb fra partisangrupper, der består af russere, som er pro-Ukraine.

Her ses et billede fra en drone-video, som partisangruppen Freedom of Russia Legion har frigivet. Gruppen hævder, at det viser ødelæggelsen af russiske mål i Belgorod. Billedet blev frigivet den 1. juni. Foto: Freedom Of Russia Legion/Reuters/Ritzau Scanpix

Blandt andet ramte det, der ifølge det britiske forsvarsministerium så ud til at være ubemandede luftfartøjer selve Belgorod by, som ligger 35 kilometer inde på den russiske side af grænsen til Ukraine.

Af analysen fremgår det, at det russiske militær 'sandsynligvis' formåede at begrænse angrebet hurtigere, end man så det under det første angreb mod området.

Men det præsenterer også Rusland for et dilemma, lyder det.

For ifølge det russiske forsvarsministerium har man indsat en større militærenhed på eget territorium – inklusive angrebshelikoptere og den tunge raketkaster TOS-1A.

»Russiske befalingsmænd står nu over for et akut dilemma; om de skal styrke forsvaret i Ruslands grænseregioner eller forstærke deres linjer i det besatte Ukraine,« lyder det i analysen.

Guvernøren i den russiske region, Vjatsjeslav Gladkov, oplyste torsdag på Telegram, at to personer blev såret i en eksplosion nær Belgorod.

Tidligere torsdag oplyste Ruslands forsvarsministerium, at det havde afværget tre proukrainske angreb mod Belgorod-regionen.

Angrebene var angiveligt rettet mod byen Sjebekino.

Ministeriet beskylder Ukraine for at bruge 'terrorgrupperinger' til disse angreb hen over grænsen.

Ukraines regering siger omvendt, at de militser, der angriber Belgorod-regionen fra Ukraine, er russere. De er modstandere af præsident Vladimir Putins regime, lyder det.