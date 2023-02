Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den republikanske politiker Eunice K. Dwumfour blev onsdag fundet skudt og dræbt i sin bil.

Dwumfour var 30 år og midt i sin første periode som byrådsmedlem i byen Sayreville i New Jersey, skriver New York Times.

Politiet modtog en anmeldelse om skyderi klokken 19.22 amerikansk tid i et afsides område af byen og fandt efterfølgende offeret i sin bil med flere skudsår.

Hun blev erklæret død på stedet.

Og indtil videre er hendes død et stort mysterium:

Ifølge New York Times har politiet nemlig endnu ikke oplyst, om der er nogen mistænkte i sagen, eller om man kender til et motiv for drabet.

Sayreville er en mindre by på omkring 45.000 indbyggere. Den ligger cirka 50 km syd for New York.

Heri blev Dwumfour i 2021 valgt til byrådet sammen med medrepublikaneren Christian Onuoha. De tog pladsen fra to Demokrater i byrådet, som tæller i alt seks rådmænd. Dwumfour skulle have siddet i en treårig periode.

Borgmesteren i Sayreville, Victoria Kilpatrick, kalder det »skræmmende«, at politikeren døde som følge af en forbrydelse.