USAs kongresmedlemmer har onsdag fået oplysninger om en »alvorlig national sikkerhedstrussel«.

Flere kilder fortæller CNN, at truslen er »relateret til Rusland«, og noget tyder på, at ikke kun USA er udsat, siger en dansk ekspert.

Kilder, der har kendskab til oplysningerne, kalder dem over for mediet »meget følsomme«.

Formanden for efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus, Mike Turner, oplyser i et brev til sine kolleger i den amerikanske kongres, at sagen »drejer sig om en destabiliserende udenlandsk militær kapacitet.«

En kilde, der har set oplysninger, siger til CNN, at der er tale om »en meget bekymrende og destabiliserende« russisk kapacitet, »som vi for nylig blev gjort opmærksom på.«

Jacob Kaarsbo, der er tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste, spekulerer over, om det måske kan dreje sig om spionage eller en konkret påvirkningsoperation, man er blevet opmærksom på.

»Noget, der giver Rusland en evne til at påvirke både i USA og blandt allierede,« siger han og understreger, at det på nuværende tidspunkt ikke er til at vide.

Det kunne for eksempel være »en ny cyberkapacitet, der kan bruges til for eksempel indhentnings- eller påvirkningsoperationer,« tilføjer han.

Han tror ikke, at man ville bruge den ordlyd, man har brugt, hvis der var tale om et konkret våben, siger han.

Mike Turner anmoder ifølge Reuters om, at USAs præsident, Joe Biden, afklassificerer alle relevante oplysninger, »således at kongressen, administrationen og vores allierede åbent kan diskutere de handlinger, der er nødvendige for at reagere på denne trussel«.

Jacob Kaarsbo bider mærke i, at han nævner USAs allierede.

»Så er det nok næppe en påvirkningsoperation, for eksempel, der bare foregår i USA. Så er det nok nærmere noget, der må have en bredere effekt.«

Jacob Kaarsbo regner med, at der vil være nye oplysninger i sagen senest torsdag.