Denne weekend finder messen Ferie For Alle sted i Messecenter Herning.

Og det var der rigtig mange, som gerne ville til.

Dette betød dog også, at der opstod lidt af et trafikalt kaos med lange køer.

Det skriver TV Midtvest.

»Vi gør alt, hvad vi kan for at afvikle det så hurtigt som muligt, men når der kommer omkring 20.000 mennesker på kort tid, kan vi ikke helt undgå, at der bliver lidt kødannelser ind til messecentret,« siger Henrik Munksgaard, der er driftschef i messecenteret.

Han har hørt, at dem, der sad i kø længst, måtte vente i 40 minutter.

Forventningen er dog, at det bliver bedre søndag.

Her kommer der færre gæster, og arrangørerne har været ude og oplyse om, hvilke afkørsler gæsterne skal tage for at komme ind i til messecenteret.

Endelig har man også tilbudt halv pris på billetter til efter klokken 14.

Ferie For Alle-messen, som er en feriemesse, varer fra fredag til søndag.