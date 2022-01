Hvis du fredag gik en tur gennem Odense, så kan det være, at du som mange andre bed mærke i en lysoplevelse, der ikke altid har været der.

Og lyset var bestemt ikke tændt ved en tilfældighed. Der er nemlig tale om en helt ny kunstinstallation.

De mange lys finder du ved Kunstmuseum Brandts, der altså fredag lancerede sine nye lys, der udgøres af i alt 93 farvede LED-rør installeret i vinduerne i kunstmuseets tilhørende tårn.

Den lysende kunstinstallation skal vidne om bygningens historie som klædefabrik og farveri.

Og bag den lysende kunstinstallation, der har fået navnet Inside / Out, står kunstneren Jacob Kvist.

Da kunstmuseet i sin tid blev brugt som farveri, blev alle åbne pladser og gader mellem fabrikkens bygninger taget i brug til at tørre farvede stoffer, og ideen er, at lyset fra den nye kunstinstallation på samme måde skal lyse gader og pladser op.

Foto: Amanda Kieler Andersen Vis mere Foto: Amanda Kieler Andersen

»På samme måde som de dryppende stoffer dengang farvede gader og pladser omkring fabrikken, oplyser Inside / Out nu pladsen i lysende farver, der leder de forbipasserende til at opleve både kunstmuseet og Amfipladsen i et nyt lys,« skriver Kunstmuseum Brandts om de nye lys.

Kunstinstallationen kan opleves helt frem til 13. marts, så hvis du ikke nåede at se lyset fredag, så er der stadig rig mulighed for at opleve det.