Sult og hungersnød spreder sig i det krigsramte Gaza med hastige skridt.

Den alvorlige situation har torsdag fået Den Internationale Domstol (ICJ) i Haag til at beordre Israel at sikre, at der kan bringes fødevareforsyninger ind til den palæstinensiske befolkning.

Men ifølge B.T.s mellemøstkorrespondent, Jotam Confino, ryster Israel på hovedet over den beslutning:

»Israel vil stille sig uforstående over for ordren, på samme måde som man afviser den nuværende sag om folkemord. Tonsvis af nødhjælp kommer dagligt ind til Gaza, og amerikanerne er ved at bygge en midlertidig havn specifikt til nødhjælp fra havet,« siger han og fortsætter:

Jotam Confino mener ikke, at Israel kommer til at lade sig diktere af ordren. Foto: Privat

»Israel kommer derfor ikke til at lade sig diktere af domstolens ordre.«

Dommen over Israel torsdag falder efter en anmodning fra Sydafrika, der blev afsendt til ICJ 6. marts.

Her lød det, at FN straks bør gøre noget for at forhindre, at der opstår hungersnød i Gaza.

Foruden mad, skal Israel ifølge dommen også sørge for, at der kan komme medicin og fornødenheder ind i det kritisk ramte område.

Sult og hungersnød spreder sig i Gaza. Det har fået FNs domstol til at udstede en ordre til Israel. Foto: Mahmoud Issa/Reuters/Ritzau Scanpix

Og så kræver FN-domstolen ikke mindst, at Israel en måned efter afgørelsen afleverer en rapport til ICJ, hvor de skal forklare, hvad man har gjort for at leve op til ordren.

»Israel vil med al sandsynlighed svare domstolen, at der kommer mere nødhjælp ind til Gaza nu end på noget tidspunkt under krigen, både til lands, vands og fra luften. Problemet er ikke mængden af nødhjælp – det er distribueringen,« siger Jotam Confino, der tilføjer:

»FN og andre organisationer har ikke magtet opgaven, mens Hamas og grupperinger har kapret nødhjælp øremærket til civile.«

Israel er ad flere omgange blevet anklaget for bevidst at ville forværre forholdene for de mange civile palæstinensere i Gaza.

I sidste uge udtalte UNRWA, der er FNs organ for palæstinensiske flygtninge i Mellemøsten, blandt andet at Israel nægter at godkende leveringer af mad til det nordlige Gaza. At de bruger sult som våben.

Israel har dog afvist alle anklager om at skulle have hindret eller forsinket nødhjælp i at nå frem til Gazas indbyggere. De mener derimod, at det er FN selv, der mislykkedes med at uddele nødhjælp, skriver Ritzau.