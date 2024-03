I en ny undersøgelse blandt 4000 ukrainske flygtninge i Danmark vil seks ud af ti blive, når krigen er slut.

To år efter Ruslands invasion af Ukraine har mange af de ukrainske flygtninge, der er kommet til Danmark, ikke noget ønske om at vende tilbage til deres hjemland.

Seks ud af ti ukrainske flygtninge i Danmark ønsker at blive, selv når krigen ikke længere udgør en trussel mod deres hjemby, viser en ny undersøgelse fra forskere ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet.

I en tidligere udgave af undersøgelsen fra september 2023 ville knap 50 procent gerne blive i Danmark.

Undersøgelsen viser ifølge lektor Karen-Inge Karstoft fra Institut for Psykologi, at gruppen af ukrainske flygtninge har fået det bedre over det seneste halve år. Færre har symptomer på PTSD, og færre ser ud til at mistrives i Danmark.

- De har jo været her lang tid allerede nu og har gjort en indsats for at tilpasse sig livet i det danske samfund. Mange er kommet ind på arbejdsmarkedet og har fået et fritidsliv og et netværk.

- Det gør jo nok, at man kan se sin fremtid i Danmark for sig, siger hun.

Karen-Inge Karstoft står i spidsen for et projekt, der følger knap 7000 af de cirka 18.000 voksne ukrainere, som fik ophold i Danmark fra slutningen af februar 2022 og et lille år frem.

Lidt under 4000 af dem har besvaret undersøgelsen.

To år efter Ruslands invasion af Ukraine er der ikke udsigt til fred i landet.

- Den mere triste eller negative forklaring på, at mange gerne vil blive i Danmark, kan være, at man kigger mod Ukraine og ser, hvordan krigen udvikler sig.

- Det er måske svært at forestille sig, at man skulle kunne vende tilbage og genoptage det liv, man havde før krigen, siger Karen-Inge Karstoft.

Omkring 42.000 ukrainske flygtninge har indtil nu fået ophold i Danmark efter en særlov, der blev vedtaget i Folketinget.

Særloven sikrer ukrainerne midlertidig opholdstilladelse og adgang til arbejdsmarkedet og skolegang uden om de almindelige asylregler. Den gælder frem til marts 2025.

Den udløbsdato fylder stadig mere for de ukrainske flygtninge, viser undersøgelsen.

En tredjedel svarer, at frygten for at blive sendt tilbage til Ukraine føles som et stort eller meget stort problem.

I den tidligere undersøgelse gjaldt det en fjerdedel.

Mens undersøgelsen viser, at gruppen af ukrainske flygtninge overordnet har det bedre og bedre, så er der fortsat en stor gruppe, der døjer med følgevirkninger af den voldsomme krig i hjemlandet.

24 procent har symptomer på posttraumatisk stressforstyrrelse, PTSD, eller den alvorligere kompleks posttraumatisk stressforstyrrelse, CPTSD.

I de tidligere undersøgelse var det 29 procent.

