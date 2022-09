Lyt til artiklen

Der skød usædvanligt mange trampoliner op i de danske villakvarterer under den første coronanedlukning.

Selvom flere børn har nydt hoppeture, så bekymrer de mange havetrampoliner forsikringsselskabet Alm. Brand, nu hvor sæsonen for kraftig blæst og storme er gået i gang.



»Flyvende trampoliner er desværre en af de typiske årsager til skader ved kraftig blæst og storme.«

»Når vinden får fat, flyver de rundt og rammer drivhuse, vinduer og biler for ikke at tale om personer. Det er decideret farligt,« siger skadedirektør Henrik Bundgaard i en pressemeddelelse.

Der er risiko for flere flyvende trampoliner under de kommende efterårsstorme, advarer Alm. Brand.

Han opfordrer kraftigt til, at de danske børnefamilier får styr på trampolinen, inden det for alvor begynder at blæse.

»Med flere trampoliner i de danske haver er det endnu mere vigtigt, at trampolinen fastgøres forsvarligt eller pakkes helt ned nu, hvor sæsonen for storme er begyndt,« siger Henrik Bundgaard.

Skader forvoldt af flyvende trampoliner ved storm dækkes som udgangspunkt af de fleste hus- og fritidsforsikringer, hvis der har været vindstød på over 17,2 meter i sekundet.

Ifølge tal fra Coop steg salget af trampoliner ekstraordinært med 35 procent i 2020 i forhold til 2019. Salget slog rekord i marts 2020, hvor Danmark første gang lukkede ned.