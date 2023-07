Energiselskabet Ørsted har solgt sin ejerandel på 25 procent i London Array Havvindmøllepark i Storbritannien.

Andelen er blevet solgt for 6,17 milliarder kroner til fonde, der er administreret af Schroders Greencoat.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Ørsted.

Ørsted ejede i første omgang 50 procent af havvindmølleparken, men solgte 25 procent til CDPQ i 2014.

Koncerndirektør Daniel Lerup fortæller, at man er tilfreds med prisen.

»Vi er rigtig glade for at have fundet en stærk ny ejer til vores resterende minoritetsandel i London Array,« siger han i pressemeddelelsen.

Avancen fra salget skal indgå i et investeringsprogram frem mod 2030.

Det fremgår ikke, hvor meget firmaet har tjent på salget.