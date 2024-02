I en vejkant uden for landsbyen Vissing i Østjylland gjorde Malene Overbye fredag et makabert fund.

Malene var på vej hjem fra arbejde i sin bil, da hun så noget i forbifarten, hun i første omgang tænkte enten var en træstub eller et dyr.

Ramt af forskrækkelse over synes valgte Malene at fortælle sin mand om den mørke skikkelse i vejkanten, og sammen tog de tilbage dertil for at se nærmere på det.

Synet, der mødte parret var mildest talt urovækkende.

For Malene og manden er sikre på, der er tale om en hund. En hund, der på en eller anden måde er blevet vanrøgtet, som Malene først fortalte til TV 2 Østjylland.

»Jeg blev nødt til at tage tilbage. Jeg har et kæmpe hundehjerte og måtte vide, hvad der var sket,« fortæller Malene Overbye til B.T.

»Den så helt indtørret ud, vi kørte op til hunden, og tog billedet fra bilen. Jeg turde ikke gå ud af bilen. Synet af hunden skræmte mig for meget,« siger hun.

I stedet ringede parret efter Dyrenes Beskyttelse for at få dem til at tage sig af 'hunden'.

Selvom Malene ikke kan vide sig sikker på, at der er tale om en hund, så ved hun, »at den ikke har ligget og tørret ind i vejkanten.«

»Jeg kører den vej hver dag, og jeg kørte også forbi om morgenen. Og der var den der altså ikke, så der må være nogen, der har efterladt den i vejkanten i løbet af dagen,« siger hun.

Malene fortæller, at hun har tænkt meget på hunden siden fredag, og hun venter stadig på, at Falck vender tilbage med svaret på, hvad der er sket med den.

Se billedet af hunden øverst i artiklen.