Beslutning om at droppe fogedforbud kan egenhændigt træffes af rådmand, lyder det fra Aarhus-borgmester.

Et fogedforbud mod TV2's optagelser på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus burde aldrig have været nedlagt.

Det siger Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S), der går i rette med rådmand Jette Skive (DF).

- Jeg mener ikke, der skulle have været nedlagt et fogedforbud. Det var en fejlvurdering.

- I det hele taget har det været et rodet forløb, hvor rådmanden har ændret holdning flere gange undervejs. Det har bestemt ikke været en prisværdig håndtering, siger borgmesteren.

Det var Magistratsafdelingen for sundhed og omsorg, som Jette Skive er ansvarlig for, der fik nedlagt forbud mod at vise tv-optagelserne af den 90-årige demente kvinde.

Det skete ifølge borgmesteren på rådmandens eget initiativ.

- Det er Jette Skive, der har fået nedlagt fogedforbuddet. Det er ikke en beslutning, der er truffet af byrådet, siger Jacob Bundsgaard.

Optagelserne blev foretaget med skjult kamera. Forinden havde TV2 indhentet samtykke fra kvindens børn.

Alligevel valgte magistratsafdelingen at gå til domstolene for at få nedlagt forbud mod at vise optagelserne på landsdækkende tv.

Jette Skive siger i en pressemeddelelse tirsdag, at hun nu vil droppe forbuddet.

- Jeg har hele tiden sagt, at jeg gerne så, at optagelserne blev vist, siger rådmanden.

Hun siger, at hun vil søge byrådets opbakning til at droppe at gå videre med fogedforbuddet.

Det skal muligvis ske ved et ekstraordinært byrådsmøde, lyder det fra rådmanden.

Men det er slet ikke nødvendigt, siger borgmesteren.

- Det her er en beslutning, som rådmanden selv kan træffe. Men jeg har også tilkendegivet, at jeg nok skal være behjælpelig med at indkalde byrådet så hurtigt som muligt, hvis hun ikke er villig til at træffe beslutningen selv.

Jacob Bundsgaard peger på, at et stort flertal på 29 ud af 31 medlemmer af byrådet allerede har tilkendegivet, at de ønsker optagelserne offentliggjort.

- Det hurtigste og mest oplagte er, at rådmanden træffer beslutningen. Det er hende, der har fået forbuddet nedlagt, og det er hende, som kan trække det, siger borgmesteren.

Spørgsmål: Kunne du selv have gjort noget anderledes i forløbet?

- Jeg har fra starten tilkendegivet, at her skal man ind og have ryddet op. Det var jeg ude allerede i april og sige. Og så mener jeg, at min ordfører har håndteret det ganske fortrinligt, siger Jacob Bundsgaard.

Når røgen om fogedforbuddet har lagt sig, ser han frem til at komme til at drøfte "substansen i sagen".

- Det vigtige er at få afdækket, hvordan en så mangelfuld pleje og dårlig behandling af en borger i Aarhus Kommune har kunnet finde sted, siger Jacob Bundsgaard.

En redegørelse om forløbet i sagen ventes klar i efteråret.

/ritzau/