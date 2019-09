»De sku' have en røvfuld, allesammen!«

Sådan lyder det fra 81-årige Inga Kjeldsen fra Holstebro. For Inga Kjeldsen er rasende og en kvinde med en mission.

Årsagen til Inga Kjeldsens udbrud skal findes i en beslutning fra Holstebro Kommune tidligere i år, der betyder, at Inga og hendes mand Steen ikke længere må få indkøbshjælp af deres hjemmehjælper, som vidste præcis, hvilke varer fra den lokale Rema 1000, som ægteparret ønskede.

I stedet skal Inga og Steen Kjeldsen, der er begyndende dement, afgive deres ønskede indkøb via computer eller telefon. Og så bliver der handlet ind via et udbringningsselskab i Super Spar.

Inga og hendes mand Steen må ikke længere få indkøbshjælp af deres hjemmehjælper, som vidste præcis, hvilke varer fra den lokale Rema 1000, som ægteparret ønskede. Foto: Tony Brøchner Vis mere Inga og hendes mand Steen må ikke længere få indkøbshjælp af deres hjemmehjælper, som vidste præcis, hvilke varer fra den lokale Rema 1000, som ægteparret ønskede. Foto: Tony Brøchner

Og det har gjort Inga Kjeldsen rasende.

»Jeg synes ikke, kommunen behandler os rigtigt, når de kommer og tager vores hjælp fra os, og vi ikke må bestemme, hvor vi skal handle. Vi har ikke internet, så vi må få hjælp af naboen, der er flink til det. Men vi vil ikke have mad fra Spar, det er dyrt, og jeg vil ikke flytte købmand,« siger Inga Kjeldsen, der i første omgang fortalte om sin situation til Dagbladet Holstebro-Struer.

Beslutningen i kommunen blev taget i juni måned. Efterfølgende fik Steen og Inga Kjeldsen et brev, hvori der står, at den nye indkøbsordning træder i kraft 1. september.

For Inga Kjeldsen er beslutningen om at fratage hende og manden retten til selv at bestemme, hvor deres varer skal komme fra, fuldstændig uforståelig.

Derfor overvejer hun kraftigt at sultestrejke.

»Ja, jeg overvejer at sultestrejke. Alle andre gør det, så hvorfor skal jeg ikke kunne? Kommunen lytter ikke til mig, så jeg tænkte, jeg måtte gøre noget,« siger Inga Kjeldsen, der endnu ikke har sat dato for, hvornår en eventuel sultestrejke skal begynde.

Hun håber dog, at kommunen kommer til fornuft, inden det skulle komme så langt.

Men indtil da har hun en stribe spørgsmål om den nye ordning, som hun mangler svar på.

Blandt andet hvad de 750.000 kroner, Holstebro Kommune kommer til at spare, skal gå til.

»Kommunen siger, at de kommer til at spare en masse penge. Men hvad skal de så bruge dem til? En fest? Eller lønforhøjelser?« spørger Inga Kjeldsen.

Det er ikke med hendes gode vilje, at hun nu har taget kampen op mod den nye ordning. Og hun havde gerne selv ordnet sine og mandens indkøb, men hun lider af leddegigt, og Steen Kjeldsen, der er 72 år, har været syg i en årrække og er begyndende dement.

»Hvis jeg kunne klare det selv, så gjorde jeg det. Men det kan jeg ikke længere. Jeg er skuffet over, at der ikke er nogen service mere. Og vi skal selv finde ud af det hele.«

»Det er som om, Vor Herre holder lidt for mange lukkedage i de her år,« siger hun.

Hun mener helt generelt, at 'dem der sidder og laver regler og love' burde bekymre sig mere om de ældre.

»Vi ældre vil ikke smides hen i et hjørne og glemmes. Jeg har slidt og slæbt, siden jeg var 12 år gammel. Og så får jeg ingen service. De har efterhånden budt os så mange ting.«

»Det er uforskammet gjort, at vi ikke selv kan bestemme, hvor vi vil have varer fra. De kan bare vente, til de selv bliver gamle.«

Inga og Steen Keldsen fotograferet i deres hjem i Holstebro. Inga vil gå i sultestrejke såfremt hun ikke får hjælp til indkøb Foto: Tony Brøchner Vis mere Inga og Steen Keldsen fotograferet i deres hjem i Holstebro. Inga vil gå i sultestrejke såfremt hun ikke får hjælp til indkøb Foto: Tony Brøchner

B.T. har bedt om en kommentar fra Holstebro Kommune.

I en SMS med formand for Social- og Sundhedsudvalget i Holstebro Kommune, Jens Kristian Hedegaard (V), som afsender, lyder svaret:

'Det er beklageligt, at Holstebro Kommune er nødsaget til at reducere serviceniveauet og dermed ikke kan imødekomme et fortsat serviceniveau, hvor medarbejdere klarer indkøb for ældre borgere. Det har af økonomiske grunde været nødvendigt at prioritere, og her har vi vurderet, at vi hellere vil bruge vore dygtige medarbejderes tid til pleje og omsorg end indkøb.'

Han slår videre fast, at kommunens borgere fortsat kan få bragt mad ud fra forretninger, som kommunen har aftaler med. Desuden opfordres borgere med behov for udbringning af mad til at benytte sig af 'Indkøbsenglene', der er en ordning, hvor frivillige hjælper med indkøb.