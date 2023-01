Lyt til artiklen

Det vælter ud med voldsomme, pikante og detaljerede afsløringer fra prins Harrys nye bog 'Reserven'. Og det begejstrer ikke alle.

Flere militærfolk og andre debattører er fortørnet over, at prinsen har afsløret, at han dræbte 25 talibankrigere, da han var udsendt i Afghanistan.

»Han får det til at fremstå som om, den britiske hær træner folk – inklusiv ham selv – til ikke at se fjenden som mennesker, hvilket er meget langt fra sandheden,« lyder det fra den tidligere seniorofficer Richard Kamp til The Sun.

Det er i prins Harrys nye bog, der torsdag blev udgivet i Spanien, og som siden har skabt overskrifter verden rundt, at prinsen afslører, at han dræbte 25 personer, da han var udsendt som soldat i Afghanistan.

Prins Harry har bragt både sig selv og sin familie i fare ved at afsløre detaljer fra sit liv som soldat. Foto: REMKO DE WAAL Vis mere Prins Harry har bragt både sig selv og sin familie i fare ved at afsløre detaljer fra sit liv som soldat. Foto: REMKO DE WAAL

»Jeg kunne altid se, hvor mange fjendtlige soldater, jeg havde dræbt. Og det syntes essentielt for mig ikke at være bange for det tal,« skriver prinsen i bogen ifølge Sky News.

Om de 25 drab skriver han:

»Det er ikke noget, der fyldte mig med tilfredshed, men jeg skammede mig heller ikke over det.«

Harry tilføjede også, at han under selve handlingen ikke så modstanderne, som mennesker, men som skakbrikker.

Kemp mener, at prins Harry skulle have holdt oplysninger for sig selv, prinsen udsætter sig selv for en sikkerhedsrisiko fra terrorister ved at fortælle om de mange drab.

»Det underminerer hans sikkerhed. Han har skudt sig selv i foden,« lyder det.

Også krigsveteranen Ben McBeen, der mistede en arm og et ben i Afghanistan, og som prins Harry har set som sin helt, langer ud efter prinsens åbenmundethed.

»Jeg elsker dig prins Harry, men du bliver nødt til at holde kæft,« lyder det fra den tidligere marinesoldat.

McBeen undrer sig desuden over, hvad det er for nogle folk, som prinsen omgås efter sin udtræden af kongehuset, siden han ikke er blevet rådgivet til at holde tæt med de militære oplysninger:

»Hvis de var gode mennesker, ville nogen havde rådet ham til at stoppe,« lyder det fra krigsveteranen i morgenprogrammet 'Good Morning Britain' ifølge The Sun.

Ifølge McBeen så er det en klar regel mellem soldater, at man ikke snakker om, hvad der skete i felten, men at det bliver mellem de folk, der var afsted.

Harrys afsløringer om Afghanistan, som fandt sted, da han var på sin anden mission til landet som helikopterpilot i den sydlige del af Helmanprovinsen i 2012, har da også ifølge Independent allerede fået et liv på Twitter, hvor brugere fra Afghanistan og Pakistan har kaldt ham ting som 'morder' og 'korsridder'.

Prins Harry er kommet i vælten, efter han har afsløret detaljer fra sit liv som soldat. Foto: BEN STANSALL Vis mere Prins Harry er kommet i vælten, efter han har afsløret detaljer fra sit liv som soldat. Foto: BEN STANSALL

Flere andre kritikere har også meldt sig i koret af bekymrede folk. Blandt andet den britiske PR-agent og forfatter Mark Borkowski, der mener, at Harry med sine afsløringer ikke kun har bragt sit eget liv i fare, men også sine børns:

»Han har bragt dem i den største fare, for jeg tror ikke, at de har samme grad af sikkerhedsfolk, som han havde, da han var medlem af den kongelige familie,« lyder det fra Borkowski ifølge Independent.

Også det konservative parlamentsmedlem Bob Stewart undrer sig over prinsens afsløringer og siger til Daily Mail, at rigtige soldater normalt ikke fortæller den slags.