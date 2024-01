Kong Charles er blevet indlagt på et hospital i London.

Her skal han ifølge Sky News, der citerer pressemeddelelse fra det britiske kongehus, igennem en planlagt prostatabehandling.

Kong Charles fotograferet tilbage i november. Foto: Adrian Dennis/AFP/Ritzau Scanpix

»Hans majestæt vil gerne takke alle der i løbet af den seneste uge har ønsket ham god bedring, og han er glad for at høre, at hans diagnose har en positiv indvirken på den folkets bevidsthed om sundhed,« lyder det blandt andet i pressemeddelelsen.

Sky News skriver, at dronning Camilla fulgtes med Kong Charles ind på London Clinic hospital.

The London Clinic, hvor Kong Charles skal opereres for prostata. Foto: Hollie Adams/Reuters/Ritzau Scanpix

Det er samme hospital, hvor deres svigerdatter, prinsesse Kate, er indlagt efter at have gennemgået en maveoperation.

Den aktuelle sygdomssituation i det britiske kongehus har skabt bekymring i flere britiske medier.

Udover Kong Charles er prins William også fraværende, da han er ved prinsesse Kates side, og derfor varetages de officielle royale pligter i disse dage af kongens lillesøster prinsesse Anne og lillebror Edward.

»Anne og Edward er måske ikke ligefrem A-holdet, men de ved, hvad jobbet går ud på, og jeg tror, at Storbritannien og England er i nogenlunde sikre hænder. De er ikke nogen, der kommer til at lave noget uventet, og vi skal ikke vente nogle skandaler, mens de afløser,« har forfatter og tidligere Englands-korrespondent Lone Theils udtalt til B.T.

