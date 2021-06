Der var ikke nogen officielle punkter på programmet, og der blev heller ikke røbet mange detaljer fra Kongehuset om, hvordan prins Joachim mandag fejrede sin 52-års fødselsdag.

Men nu har franske medier løftet lidt af sløret for, hvordan den danske prins tilbragte sin dag. Og det var i ganske fornemt selskab.

Midt mellem alle andre opslag af kongelige på Instagram, der florerer for tiden, dukker der nemlig pludselig et af prins Joachim og prinsesse Marie i selskab med den franske præsidentfrue, Brigitte Macron.

Og ganske rigtigt. Undersøger man sagen nærmere, så mødtes det danske prinsepar, der de seneste to år har været bosat i Paris, med præsidentfruen mandag.

Prins Joachim og prinsesse Marie ses her ved mindehøjtidligheden for den tidligere franske præsident, Jacques Chirac. Foto: BERTRAND GUAY Vis mere Prins Joachim og prinsesse Marie ses her ved mindehøjtidligheden for den tidligere franske præsident, Jacques Chirac. Foto: BERTRAND GUAY

Det skriver den franske avis Paris Match.

Årsagen var dog tilsyneladende ikke fejringen af prins Joachims fødselsdag. Parret og præsidentfruen var mødt op til en prisuddeling på Institute de France i Paris. Det var Stéphane Bern Foundation, der uddelte en pris for 'historie og arv'.

Og den kongelige fødselar fik lov til mere end blot at se på. For mens Brigitte Macron uddelte prisen for 'bevarelse af arv', som blev givet til foreningen Maison Paysannes de France, der har som formål at beskytte landskabsarven i landdistrikterne, så fik prins Joachim lov til at uddele historieprisen.

Her hyldede prinsen, ifølge Paris Match, forfatteren Jean Baptiste Bilger, der har skrevet det historiske værk 'Chamfort ou La Subversion de La Morale' om den franske forfatter Chamfort. Værket ser på Chamforts liv og arbejde. Bilger fik desuden 5.000 euro med på vejen, mens prismodtageren for bevaring af arv blev tildelt 25.000 euro.

#Jeudiphoto | Retour en images sur la remise des Prix 2020 de la Fondation Stéphane Bern pour l’Histoire et le Patrimoine - Institut de France en présence de S.A.R. le Prince Joachim de Danemark et de Mme Brigitte Macron.

H&K - Ben Dauchez pic.twitter.com/Qnlylss5yU — Institut de France (@InstitutFrance) June 10, 2021

Prisuddelingen har formentlig fornøjet prins Joachim, der er kendt for at have en stor interesse for historie, hvilket man så, da han i 2019 var vært på tv-programmet 'Prins Joachim fortæller'.

Desuden er prinsen protektor for blandt andet Europa Nostra, som er en nonprofitorganisation, der værner om Europas kulturarv, og som har til formål at fremme den arkitektoniske og landskabskulturelle arv.

Det er for øvrigt ikke første gang, at prins Joachim og prinsesse Marie har mødt det franske præsidentpar. Parrene mødte også hinanden, da den franske præsident, Emmanuel Macron, med sin kone var på statsbesøg i Danmark tilbage i 2018.

Derudover mødte de også det franske præsidentpar i 2019, hvor der blev udvekslet kindkys, da den franske præsident havde inviteret ledere og statsoverhoveder til en mindehøjtidelighed i forbindelse med den tidligere franske præsident Jacques Chiracs død.

Prins Joachim og prinsesse Maries deltagelse i arrangementet var ikke en officiel begivenhed og fremgik ikke af Kongehusets kalender.