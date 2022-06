Lyt til artiklen

»De må sidde inde på Amalienborg og klappe i hænderne lige nu, det er jeg slet ikke i tvivl om.«

B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen kalder det »et drømmescenarie« for det danske kongehus, at Herlufsholms bestyrelse lørdag aften meddeler, at den trækker sig.

»Det er deres kattelem til, at prins Christian og prinsesse Isabella kan gå på skolen, ligesom de har ønsket,« lyder det fra den royale korrespondent.

»Det har virkelig været kronprinsparrets største krise, og de har udmærket godt været klar over, at de ikke har haft særligt mange udveje. Men med den her gigantiske udskiftning, der skal til at ske på skolen nu, så kan man virkelig få ændret kulturen.«

Det kan komme til at koste Herlufsholm Kostskole dyrt, at skolen har ført Styrelsen for Undervisning og Kvalitet bag lyset. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Det kan komme til at koste Herlufsholm Kostskole dyrt, at skolen har ført Styrelsen for Undervisning og Kvalitet bag lyset. Foto: Asger Ladefoged

Prins Christian går for nu i 1. g på den elitære kostskole Herlufsholm, hvor prinsesse Isabella skal starte efter sommerferien.

Men efter det er blevet dokumenteret, hvordan den traditionsrige kostskole har været præget af en kultur med mobning, overgreb og krænkelser, har kongehusets tætte bånd til skolen været kritiseret.

»Det bliver interessant nu at se, om en ny bestyrelse er nok for danskerne,« påpeger Jacob Heinel Jensen.

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary har nemlig – ganske vævende – fastholdt, at de ville 'følge udviklingen' og kræve forandring på skolen.

»Folk har haft svært ved at forstå, hvorfor de kongelige skal gå på en skole, hvor der er sket så vilde ting. Men omvendt så er der også en forståelse af, at hvis der sker massive ændringer på Herlufsholm, så må kronprinsparret selvfølgelig selv vælge deres børns skolegang,« lyder det fra kongehuseksperten.

»Men vi afventer fortsat rapporten af skolens forhold, og det kan blive rigtig grimt, så der er stadig en risiko for, at det er for voldsomt til, at danskerne synes, de royale børn kan fortsætte der.«

B.T. arbejder på en kommentar fra kongehuset.