Dronning Elizabeth afslørede forleden et billede, som offentligheden ikke har set før.

Det skete, da hun onsdag overrakte musikeren Thomas Trotter en royal medalje for sin musikalske kunnen på 'Windsor Castle'.

Men det har nu ikke været overrækkelsen af prisen, der har taget folks opmærksomhed.

For i baggrunden er der et billede, som offentligheden indtil videre ikke har haft kendskab til.

På billedet er dronning Elizabeths oldebørn. Foto: Dominic Lipinski/Ritzau Scanpix.

På billedet ses dronning Elizabeths oldebørn sammen med den nu afdøde prins Philip. Prinsesse Charlotte sidder på dronning Elizabeths skød.

PEOPLE beretter, at billedet blev taget tilbage i 2016, da prinsesse Charlotte var blot 18 måneder gammel.

Den seneste tid har der været bekymring om dronning Elizabeths helbred. For den 20. oktober blev hun indlagt på hospitalet.

Ifølge en talsmand fra det britiske kongehus var det ikke coronarelateret.

Men dronningens skrantende helbred betød, at hun måtte hvile sig i ugerne. Det betød, at hun måtte aflyse sin tur til Irland og udeblive fra Remembrance Sunday. Det er første gang i 22 år, at den 95-årige monark måtte melde afbud til begivenheden.

Første gang dronning Elizabeth deltog i sine royale pligter var til August Philip Hawke Brooksbanks dåb, som er en af dronningens oldebørn.