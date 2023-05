Pernille Vermund har i sin anden turnus som Nye Borgerliges leder lagt en ny linje.

Partiet skal have flere 'nuancer', og det kommer til udtryk i B.T.s podcast 'Slottet & Sumpen', hvor Vermund leverer en regulær nyhed til B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen:

Nye Borgerlige dropper sine tre ufravigelige krav.

»Det giver ikke mening i dag at have ultimative krav. Der er ikke nogen blå blok. Det er helt ulogisk.«

Er de droppet?

»Ja, vi kommer ikke til at have ultimative krav, når der ikke er en blå blok,« siger partistifteren i podcasten.

Pernille Vermund vil dog heller ikke garantere, at de tre ufravigelige krav vender tilbage, selvom der kommer en blå statsministerkandidat og et blåt flertal igen.

»Det må vi tage til den tid,« siger hun.

De tre ufravigelige krav var ellers, som ordet antyder, et ultimatum under valgkampen til enhver statsministerkandidat, som skulle regne med støtte fra Nye Borgerliges mandater.

Nye Borgerliges tre ufravigelige krav lød dengang:

Totalt asylstop. Flygtninge skal udelukkende hjælpes i nærområderne.

Kriminelle udlændinge skal udvises konsekvent efter første dom.

Udlændinge skal forsørge sig selv. Retten til offentlig forsørgelse skal knyttes til det danske statsborgerskab.

Under valgkampen kiggede Pernille Vermund endda direkte ind i kameraet under et interview med B.T. og lovede vælgerne, at hun ikke ville pege på en regering, der ikke gennemførte de tre krav.

»Vi kommer ikke til at pege på en regering, der ikke vil indfri vores tre ufravigelige krav, og vi kommer selvfølgelig heller ikke til at fastholde vores mandaters opbakning til en regering, der ikke fører det ud i livet. Det kan jeg sige ret klart,« lød den klare og stålsatte melding under valgkampen.

Pernille Vermund fortæller, at kravene stadig er partiets politik, men at man har droppet den ufravigelige del.

Hun mener ikke, at der er tale om et løftebrud.

»Når virkeligheden og verden forandrer sig, så må man følge med. Vi kan ikke køre efter gamle kort, når vejene er nyanlagte.«

»Vi er et oppositionsparti til en midterregering. For at kunne stille ufravigelige krav til en statsministerkandidat, så skal der jo først og fremmest være en statsministerkandidat,« siger hun.

Hør hele B.T.s podcast der, hvor du normalt finder dine podcast.