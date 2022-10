Lyt til artiklen

Pernille Vermund skærper sine krav til en eventuel blå regering, da hun under et interview med B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen kigger ind i kameraet og slår fast:

Hvis ikke Nye Borgerliges tre ufravigelige krav bliver fremsat som et lovforslag og vedtaget under en blå regering, så vælter de den.

Pernille Vermund har tidligere sagt, at de tre krav skal være en del af regeringsgrundlaget, hvis Nye Borgerlige skal være en del af det parlamentariske grundlag. Men det krav er nu skærpet.

»Forudsætningen for, at vi fastholder vores opbakning til en regering, er selvfølgelig, at det bliver udført – at det bliver til lov og bliver gennemført.«

Skal de her lovforslag, der skal udmønte jeres tre krav, vedtages, for at en regering kan bevare jeres støtte?

»Ja, det skal de.«

Kan jeg få dig til at kigge ind i kameraet og sige det?

»Ja, det kan du godt.«

»Vi kommer ikke til at pege på en regering, der ikke vil indfri vores tre ufravigelige krav, og vi kommer selvfølgelig heller ikke til at fastholde vores mandaters opbakning til en regering, der ikke fører det ud i livet. Det kan jeg sige ret klart.«

En hård udmelding, vurderer Joachim B. Olsen.

»Det, Nye Borgerlige gør her, er at binde sig selv til masten. Præcis som Anders Samuelsen gjorde under VLAK-regeringen. Vermund har nu tre krav som en eventuel blå regerings overlevelse afhænger af,« siger han.

Nye Borgerliges tre ufravigelige krav lyder:

Totalt asylstop. Flygtninge skal udelukkende hjælpes i nærområderne.

Kriminelle udlændinge skal udvises konsekvent efter første dom.

Udlændinge skal forsørge sig selv. Retten til offentlig forsørgelse skal knyttes til det danske statsborgerskab.

Ifølge B.T.s politiske kommentator er det urealistisk at få kravene gennemført.

»Min vurdering er, at man ikke kan finde et flertal for det. Det er måske realistisk at få det skrevet ind i et regeringsgrundlag, men at få kravene gennemført er noget andet.«

»Den her nye udmelding gør, at en regering, der blandt andet bygger på Nye Borgerliges mandater, er født med en trussel hængende over hovedet,« siger Joachim B. Olsen.

Pernille Vermund kan ikke svare på, hvor lang tid en ny blå regering må vente med at få omsat de tre krav til lovgivning, før hun vil trække sin støtte.