Venstre står til 13,6 procent af stemmerne i ny Voxmeter-måling. Ved 2019-valget fik partiet 23,4 procent.

Tidligere Venstre-formand og eksstatsminister Lars Løkke Rasmussen har forladt partiet i år. Tidligere næstformand Inger Støjberg (V) er fortsat uafklaret om sin fremtid. Målingerne har været dårlige.

Venstre er et parti i krise. Og i den seneste Voxmeter-måling for Ritzau står partiet til 13,6 procent af stemmerne.

Det er den næstlaveste tilslutning, Venstre nogensinde har fået i Voxmeter-regi. Det vil sige i 20 år.

Årets to første Voxmeter-målinger bød på først 13,9 og derefter 13,0 procent af stemmerne. Begge gange historisk lave målinger i Voxmeter-regi for Venstre.

Så den nedadgående spiral er - for en stund i hvert fald - bremset i den seneste måling. Men det er stadig milevidt fra resultatet ved folketingsvalget i 2019. Her fik Venstre 23,4 procent af stemmerne.

Personfnidder har skygget for Venstres politik i de seneste uger. Sådan har det lydt fra partitoppen i 2021, hvor en række målinger fra andre institutter også har budt på historisk lav tilslutning.

I søndags sendte Støjberg igen stikpiller i retning af Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen ved et ekstraordinært landsmøde i partiet. Her blev Stephanie Lose (V) valgt som ny næstformand. Uden modkandidat.

Samarbejdet mellem Ellemann-Jensen og Støjberg gik ikke. Det konstaterede Ellemann-Jensen kort før nytår. Og partilederen bad Støjberg gå af.

Støjberg var ikke loyal nok. Hun gik imod formandens linje, mente Ellemann-Jensen.

Efter søndagens landsmøde gjorde Ellemann-Jensen det klart, at Støjberg snart må tage stilling til sin fremtid i partiet.

Støjberg er også fortørnet over, at Venstre stemmer for en rigsretssag mod hende. Det er i sagen fra 2016 om ulovlig adskillelse af alle asylpar, hvor den ene var mindreårig. Dengang var Støjberg den ansvarlige minister.

Ifølge Støjberg er det den største mistillidserklæring, hun kan få fra sine kolleger i Folketinget. Og fra sin egen partiformand. Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige har længe offentligt bejlet til Støjberg.

I målinger fra andre institutter er De Konservative blevet målt som det største parti i blå blok. Det er ikke tilfældet hos Voxmeter. Men med 11,4 procent af stemmerne fortsætter De Konservative fremgangen. Målingen er den bedste for partiet i ti år hos Voxmeter.

Voxmeters seneste måling baserer sig på telefoninterview med 1016 repræsentativt udvalgte personer på 18 år eller derover. Målingen er lavet i perioden fra 18. til 24. januar.

Den maksimale usikkerhed på de enkelte partier i målingen er på cirka +/- 2,9 procentpoint. I forhold til Venstre er det +/- 2,1 procentpoint.

/ritzau/