Rigsretssagen mod Inger Støjberg får international opmærksomhed i det største arabisktalende medie.

Den Qatar-baserede tv-station Al-Jazeera har på sin hjemmeside en topnyhed om det første retsmøde, der fandt sted torsdag.

Her opridsede den ene af sagens to anklagere Jon Lauritzen sagen, som den ser ud fra anklagemyndighedens side.

Sagen begyndte i 2016, hvor Inger Støjberg var udlændinge- og integrationsminister. Her blev der givet en instruks om, at alle asylpar, hvor den ene var mindreårig, skulle adskilles.

Det førte til, at 22 par blev adskilt, og flere andre par var på vej til at blive det.

At adskille par helt uden undtagelser er ifølge anklagemyndigheden ulovligt, da asylpar har ret til individuel behandling.

Al-Jazeeras lægger i deres artikel kraftig vægt på, at hovedparten af kvinderne i de adskilte par var mellem 15 og 17 år gamle, mens mændene var mellem 15 og 32.

Artiklen oplyser, at den lovlige alder for ægteskab i Danmark er 18 år, og mediet skriver, at mange af kvinderne under 18 sagde, de havde givet tilsagn til at indgå ægteskab.

Inger Støjberg bliver i artiklen karakteriseret som en 'immigration hardliner' og den meget omdiskuterede smykkelov, der betød at flygtninge og immigranter skulle aflevere deres værdigenstande, bliver også nævnt i artiklen.

Al-Jazeera er et af de største uafhængige medier i Mellemøsten og når ud til at stort antal mennesker i den arabisktalende verden og i Europa.

I artiklen sammenligner Al-Jazeera sagen med Tamil-sagen i 1995, hvor Erik Ninn-Hansen fik en dom for at forhindre tamilske flygtninge i at bringe deres familiemedlemmer til Danmark.

Rigsretten har ikke været taget i brug siden, og sagen mod Inger Støjberg er derfor den første Rigsretssag i 26 år. Sammenlagt har der været indbragt fem sager for Rigsretten, siden den blev oprettet i 1849.

Da første retsmøde i sagen var overstået, sagde Inger Støjberg til danske medier, at hun ikke mente, at anklagemyndigheden havde fremlagt noget nyt.

Hun gentog også, at hun ikke fortrød sine handlinger i 2016.

»For mig ligger det så dybt i mig at kæmpe for de her pigers rettigheder,« sagde hun til de fremmødte journalister.

»Derfor er der ikke noget i det store billede, jeg fortryder. Jeg ville ikke kunne leve med mig selv, hvis jeg ikke kæmpede for de her pigers rettigheder i den her sag,« sagde hun efter retsmødet.

Inger Støjberg selv skal først afhøres på femte retsdag, der afholdes 13. september.

Beslutningen om at føre en Rigsretssag mod Inger Støjberg blev truffet af Folketinget den 2. februar 2021.

Hvis retten når frem til, at Inger Støjberg bevidst har brudt ministeransvarsloven, kan hun straffes med bøde eller fængsel ind til to år.