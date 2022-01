Statsministeriet holder pressemøde på Marienborg for at præsentere Danmarks nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi.

Til stede på mødet er statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Jeppe Kofod og forsvarsminister Trine Bramsen.

På pressemødet ventes det, at der er fokus på blandt andet Ukraine-krisen.

Dette kommer efter, at Mette Frederiksen lørdag meddelte, at Danmark står klar til at støtte Ukraine med våben, hvis situationen eskalerer, og den russiske præsident, Vladimir Putin, vælger at optrappe situationen i landet yderligere.

Samme dag fortalte statsministeren til Jyllands-Posten, at skulle situationen i Ukraine eskalere yderligere, vil Rusland også blive mødt med sanktioner af 'en hidtil ukendt dimension'. Hun gik dog ikke gå i detaljer med, hvilke sanktioner der er tale om.

Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, var i løbet af ugen på besøg i Danmark.

I den forbindelse kunne udenrigsminister Jeppe Kofod (S) annoncere, at regeringen afsætter 875 millioner kroner til Danmarks Naboskabsprogram de næste fire år. Og Ukraine vil modtage 550 millioner kroner.

Statsministeren har desuden varslet flere penge til Forsvaret, hvis det nuværende budget ikke skulle være tilstrækkeligt.