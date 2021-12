Alt imens statsminister Mette Frederiksen var i gang med at blive afhørt i Retten på Frederiksberg i Minkkommissionen udspillede der sig dramatiske scener udenfor.

Det kan B.T.s udsendte reportere berette.

Den sorte BMW, som statsministeren ankom i torsdag morgen, blev nemlig omringet af en gruppe demonstranter.

Og så udviklede det sig voldsomt.

Det betød, at politiet måtte stille sig foran BMW'en – der i øvrigt var uden statsministeren – for at den kunne køre fra stedet.

I tumulten omkring bilen blev en baglygte smadret. Det fortæller B.T.s udsendte.

»Da Mette Frederiksens biler begyndte at røre på sig, flokkedes demonstranterne straks om den med musik og tilråb. De stod helt tæt på bilen og råbte og spyttede. En demonstrant sparkede ud efter en baglygte, som smadrede.«

Dramaet udspillede simultant med, at Mette Frederiksen sidder i retten og bliver udspurgt om aflivningen af alle mink sidste år.

Og derfor er Mette Frederiksen formentlig slet ikke klar over det andet drama, der udspillede sig få meter fra hende.

Efter den sorte BMW blev omringet, forsøgte chaufføren at køre fra stedet.

Men det blev først muligt, da flere politifolk trådte til og skabte en vej. Som man kan se på billederne øverst i artiklen, så måtte en politbetjent også skubbe en demonstrant af vejen, for at bilen kunne køre.

Da bilen kørte fra stedet blev der blandt andet råbt »landsforræder« og »du har ødelagt mit liv« efter den.

Umiddelbart er ingen kommet noget til i forbindelse med det dramatiske optrin.