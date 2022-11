Lyt til artiklen

For Anne Kirstine Vrou er Eremitageløbet andet og mere end et løb i Dyrehaven.

For som hun siger:

»Jeg er vokset op med Eremitageløbet. Det er en familietradition. Vi løber videre i min fars ånd og ærer hans minde. Løbet betød meget for ham. Det gør det også for familien,« siger hun.

Den 28-årige politibetjent fra Bagsværd er kåret som årets kvindelige eremitageløber og hædret med B.T.s ærespræmie, et sølvfad, og et gavekort på 2.000 kroner fra Kaiser Sport.

Kærligheden til klassikeren i Dyrehaven har hun fra sin far, Jens Vrou, landmand fra Børkop mellem Vejle og Fredericia. Han blev kåret som årets mandlige eremitageløber i 1994. Det var samme år, Anne Kirstine blev født.

I 2009 fejrede han 40 års jubilæum i sit sidste Eremitageløb. Samtidig debuterede 15-årige Anne Kirstine. Hun var i år med for 13. gang. Også hendes lillebror Jacob og hendes mand, Jesper, deltog. Hendes mor, Karin, var med på cykel, når faren trænede på veje og stier omkring Børkop, og har været i Dyrehaven som tilskuer gennem alle årene.

Årets kvindelige eremitageløber træner sammen med sin mand på ruter omkring Bagsværd Sø og Lyngby Sø og supplerer med fitness. Han har en personlig rekord i Eremitageløbet på 54 minutter, mens hun i år satte personlig rekord med 1.00.16. Og ærgrede sig.

»Jeg havde et mål om at komme under en time, men det må så vente til næste år. Vi har tilmeldt os. Det gjorde vi om aftenen efter løbet,« siger en målbevidst og storsmilende Anne Kirstine Vrou.

Årets kvindelige eremitageløber, Anne Kirstine Vrou, gratuleres af sin mand, Jesper. Foto: Peter Fredberg Vis mere Årets kvindelige eremitageløber, Anne Kirstine Vrou, gratuleres af sin mand, Jesper. Foto: Peter Fredberg

Mens hun i 2016 læste på universitetet i London, tog hun et fly hjem for at deltage i E-løbet, og sammen med sin mand løb hun i 2020 den 13,3 kilometer lange rute gennem skoven, selvom Eremitageløbet var aflyst på grund af covid-19.

»Der var mange, der havde fået samme idé, selv om der ikke var noget løb,« siger hun.

Hendes far gemte i 40 år som eremitageløber alle sine startnumre, diplomer og nåle samt E-løbsaviser. Det lille E-løbsbibliotek har datteren arvet, og hun samler selv alt det materiale, der knytter hende til sit favoritløb.

»Jeg er utrolig stolt over at være kåret som årets kvindelige eremitageløber, og jeg er glad for, vores historie bliver fortalt,« siger hun.

Københavns Idræts Forening og Københavns Skiklub inviterer til det 54. Eremitageløb søndag den 8. oktober 2023. Siden 1969 har 693.297 gennemført løbet, der startede motionsbevægelsen. Alt tyder på, at vi næste år runder 700.000.