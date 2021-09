Kender du det? At være så træt, at hjernen halter efter kroppen. Sofie Linde gør.

Syv måneder efter hun blev mor for anden gang, er der stadig uro i søvnmønstret hjemme hos den 31-årige tv-vært.

'JEG. ER. SÅ. TRÆT – så flad, at jeg lige har fisket Søs' baby-keyboard ud af køleren,' skriver hun på Instagram.

Sofie Linde trænger til et godt grin og opfordrer sine 656.000 følgere til at færdiggøre sætningen: 'Jeg har engang været så træt, at jeg …'

Sofie Linde beder sine følgere om at dele deres træthedshistorier. Der er mange gode grin imellem. Foto Emil Helms. Foto: Emil Helms Vis mere Sofie Linde beder sine følgere om at dele deres træthedshistorier. Der er mange gode grin imellem. Foto Emil Helms. Foto: Emil Helms

Det er ikke småting, der er blevet gjort i anfald af ekstrem træthed. Sangeren Oh Land kommer med denne billedrige historie:

'Smed mine nøgler i skraldespanden og forsøgte at låse døren op med en pose hundelort.'

Hjemme hos Medina, der selv blev mor for syv måneder siden, har almindelig babyudmattelse resulteret i gentagne problemer i kælderen.

'Glemte at slukke for haveslangen med det resultat, at jeg har lavet vandskade i kælderen fire gange i træk nu,' skriver hun.

Mens svaret fra tv-værten Puk Elgaard lyder:

'Ledte længe efter opladeren til mine briller.'

En særlig kategori af træthedsrelateret bøvl er forbytningshistorierne: Som følgeren, der:

'Puttede smertelindrende creme til muskler og led på tandbørsten – kunne ikke mærke min mund flere timer efter – undrede mig ikke engang over smagen.'

Lagde sutter i bh'en i stedet for ammeindlæg. Og sov med det En af Sofie Lindes følgere

Eller de her:

'Hældte kaffegrums i morgenskålen og cornflakes i kaffemaskinen.'

'Prøvede at låse børnehavelågen op med mine husnøgler.'

'Bøvsede min mand af i søvne. Troede, han var babyen.'

Så var der hende der: 'Lagde en brugt ble i vaskemaskinen, snavsetøjet i skraldespanden og startede vaskemaskinen. Opdagede det først, da manden ville hænge det vaskede tøj op.'

'Lagde sutter i bh'en i stedet for ammeindlæg. Og sov med det.'



En anden klassiker er forglemmelser – udløst af søvnmangel.



'Havde glemt at tage min nederdel på … var nede at handle med barnevogn iført strømpebukser og bluse.'

Oh Land forsøgte i et anfald af træthed at låse døren op med en pose hundelort. Foto: Tariq Mikkel Khan/Ritzau Scanpix. Foto: Tariq Mikkel Khan Vis mere Oh Land forsøgte i et anfald af træthed at låse døren op med en pose hundelort. Foto: Tariq Mikkel Khan/Ritzau Scanpix. Foto: Tariq Mikkel Khan



'Gik i panik over, jeg ikke kunne finde min baby. Som var i bæreselen. På min mave.'



'Tog min cykel med ind i Føtex … så det først, da jeg greb ud efter en kurv og opdagede, min hånd var optaget på styret. Akavet tur-retur.'



'Kiggede forelsket på min lille baby, der lå og sov sødt i sin babynest på sofaen. For så at kigge ned ad mig selv og gå i panik over, at babyen lå i mine arme og var midt i en amning.'

Der er også hende, der: 'Kørte ned i børnehaven for at hente min søn! Han gik så i 1. klasse på det tidspunkt.'

Eller der her: 'Kørte hjem fra IKEA … og kom i tanker om, at jeg havde glemt min mand og barn.'



Lidt samme problem havde følgeren, der skulle på tur med familien. Mand og børn sad klar i bilen, mens hun selv lige skulle flytte familiens anden bil, der holdt i vejen i indkørslen:



'Glemte, hvorfor jeg havde sat mig i bilen, og begyndte at køre på arbejde. Kom i tanke om, at der var et eller andet galt efter cirka en kilometer og vendte rundt. Min mand og børn sad stadig i den anden bil og ventede …'

Kender du det?